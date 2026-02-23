Военнослужащие ТЦК показывали муляж: директор рассказала подробности взрыва в лицее Днепра

Днем 23 февраля в подвале лицея №137 Днепра прогремел взрыв, в результате которого двое учеников получили легкие телесные повреждения. Еще несколько детей жаловались на оглушение.

Директор учебного заведения Инна Луговицкая в комментарии журналистам объяснила, что в укрытии проводилось плановое занятие с представителями ТЦК и СП в соответствии с темой учебной программы — стрелковое оружие и военная техника, сообщает ресурс "Суспільне. Дніпро".

"Проходила практическая отработка, и во время практической отработки произошел "хлопок и задымление", — рассказала она.

По ее словам, детей сразу же перевели в другие локации, повыше, а помещение проветрили, ликвидировав задымление.

"Что касается детей, то одна девочка, когда вставала со скамейки, то ударилась ногой, поэтому случился ушиб ноги", — добавила Луговицкая.

Відео дня

Она рассказала, что уроки в лицее проводят учителя предмета "Защита Украины", а на практические отработки, в соответствии с общим планом действий, приезжают представители ТЦК Шевченковского района.

Сейчас, подчеркнула руководитель лицея, проводится служебная проверка.

В Днепропетровском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки инцидент в школе пока никак не прокомментировали.

Сотрудники полиции Днепра подтвердили выезд на вызов в учебное заведение и заверили, что решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации и открытии уголовного производства.

Тем временем родители детей негодуют в соцсетях. Из комментариев стало известно, что в результате "хлопка" один ребенок оказался в больнице.

Также они интересуются, зачем на урок приносить РПГ (ручной противотанковый гранатомет).

Объяснения директора тоже не особо успокоили пользователей. Они возмущаются, что во время тревоги детям показывают оружие.

Напомним, в Киеве прогремел взрыв возле станции метро.

Ранее сообщалось, что в школах Львова усиливают пропускной режим с целью предотвращения терактов.