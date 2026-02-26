Збрив вуса та був у СЗЧ: поліція затримала чоловіка, який глузував з Народного меморіалу на Майдані

Поліція Києва затримала чоловіка, який насміхався з Народного меморіалу загиблим захисникам Україні, що розташований на столичному Майдані.

З'ясувалось, що сам чоловік перебував у самовільному залишенні військової частини (СЗЧ), повідомила пресслужба поліції Києва.

"Поліція Києва затримала чоловіка, який глузував з Народного меморіалу загиблим захисникам на Майдані. Затриманий зрозумів, що своєю ганебною поведінкою став "відомим" на всю країну, тож аби його не впізнали люди та не знайшла поліція, збрив вуса", — йдеться у повідомленні.

В поліції уточнили, що про протиправні дії чоловіка їм стало відомо 25 лютого з оприлюдненого відео, яке було поширене у соцмережах. На ньому порушник, перебуваючи на Майдані, висміював місце пам’яті полеглим героям та вимагав прибрати прапорці.

Як з'ясували правоохоронці, чоловікові 37 років. Він — киянин, який перебуває у СЗЧ.

"Поліцейські затримали чоловіка за місцем мешкання, мотиви свого вчинку він пояснити не зміг", — наголосили в поліції.

Порушника передали Військовій службі правопорядку, яка надалі визначатиме міру його відповідальності.

