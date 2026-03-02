Гражданин РФ вывел из украинских энергокомпаний 68 млн грн: в СБУ раскрыли схему

Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную схему хищения средств в энергетических компаниях, с помощью которой было выведено около 68 миллионов гривен. По данным следствия, подсанкционный бизнесмен вместе с сообщниками организовал механизм вывода средств.

Правоохранители заявили о разоблачении схемы присвоения средств из компаний энергетического сектора Украины. Один из подсанкционных бизнесменов присвоил почти 68 млн грн со счетов энергопредприятия, сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, марта. 25% акций этого предприятия принадлежат Министерству энергетики Украины. По информации источников LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Константине Григоришине, который имеет гражданство РФ и Кипра. Он является кандидатом физико-математических наук, и работал в Институте спектроскопии Академии наук СССР.

"Чтобы завладеть этой суммой, фигурант, находясь за границей, организовал преступную схему, к которой привлек топ-менеджмент подконтрольных компаний. По материалам дела, они создали для фигуранта фиктивную должность советника председателя правления предприятия, которое поставляет электроэнергию от магистральных сетей до конечных потребителей", — отметили в СБУ.

Силовики разоблачили схему в энергетической отрасли

На этой должности бизнесмену назначили ежемесячную зарплату в 1,5 млн грн. Это в шесть раз превышало "потолок" оплаты труда в энергокомпаниях, установленный Нацкомиссией. Следствие также установило, что ему сделали рабочий график продолжительностью всего четыре часа в неделю. Такая схема позволяла подсанкционному бизнесмену обходить ограничения на вывод капитала с предприятий энергетического сектора Украины.

"На основании собранных доказательств сейчас подсанкционному бизнесмену заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (организация присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой)", — отметили в СБУ.

Силовики расследуют схему

Также подозрения объявлены трем руководителям энергокомпаний, которые были его сообщниками по статьям, предусматривающим соучастие в присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах или организованной группой. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Поскольку организатор схемы находится за границей, сейчас продолжаются мероприятия для привлечения его к ответственности. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Ген прокурора.

