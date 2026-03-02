Громадянин РФ вивів з українських енергокомпаній 68 млн грн: у СБУ розкрили схему

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему розкрадання коштів в енергетичних компаніях, за допомогою якої було виведено близько 68 мільйонів гривень. За даними слідства, підсанкційний бізнесмен разом зі спільниками організував механізм виведення коштів.

Правоохоронці заявили про викриття схеми привласнення коштів із компаній енергетичного сектору України. Один із підсанкційних бізнесменів привласнив майже 68 млн грн з рахунків енергопідприємства, повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 2 березня. 25% акцій цього підприємства належать Міністерству енергетики України. За інформацією джерел LIGA.net в правоохоронних органах, йдеться про Костянтина Григоришина, який має громадянство РФ та Кіпру. Він є кандидатом фізико-математичних наук, та працював у Інституті спектроскопії Академії наук СРСР.

"Щоб заволодіти цією сумою, фігурант, перебуваючи за кордоном, організував злочинну схему, до якої залучив топменеджмент підконтрольних компаній. За матеріалами справи, вони створили для фігуранта фіктивну посаду радника голови правління підприємства, яке постачає електроенергію від магістральних мереж до кінцевих споживачів", — зазначили в СБУ.

На цій посаді бізнесмену призначили щомісячну зарплату у 1,5 млн грн. Це у шість разів перевищувало "стелю" оплати праці в енергокомпаніях, встановлений Нацкомісією. Слідство також встановило, що йому зробили робочий графік тривалістю лише чотири години на тиждень. Така схема дозволяла підсанкційному бізнесмену обходити обмеження на виведення капіталу з підприємств енергетичного сектору України.

"На підставі зібраних доказів наразі підсанкційному бізнесмену заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (організація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) ", — наголосили в СБУ.

Також підозри оголошено трьом керівникам енергокомпаній, що були його спільниками за статтями, що передбачають співучасть у привласненні чи розтраті майна в особливо великих розмірах або організованою групою. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оскільки організатор схеми перебуває за кордоном, наразі тривають заходи для притягнення його до відповідальності. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Ген прокурора.

