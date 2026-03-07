ГСЧС подняли по тревоге: в Черкасской области разрушен шлюз дамбы (фото)

В городе Каменское Черкасского района произошло разрушение шлюза гидросооружения на реке Тясмин. Ряд населенных пунктов попадают в зону возможного затопления.

Гидросооружение расположено на территории бывшего завода. Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

Местные каналы уточняют, что чрезвычайное происшествие произошло на Камянщине.

В населенных пунктах, попадающих в зону возможного затопления, выставлено 10 постов наблюдения.

В свою очередь спасатели сообщают, что в пределах Черкасского района силы ГСЧС осуществляют почасовой мониторинг уровня воды с помощью БПЛА.

Спасатель с БПЛА Фото: ГСЧС

Всего привлечено 35 единиц техники и 67 человек личного состава, в том числе силы и средства сводного противопаводкового отряда.

Последствия разрушения шлюза Последствия разрушения шлюза

Сообщений от местного населения о подтоплении домов и частных домовладений не поступало.

Впрочем 5 марта в результате интенсивного схода талой воды было зафиксировано подтопление территорий частных домовладений.

Последствия подтопления в Черкасской области Фото: ГСЧС Последствия подтопления в Черкасской области Фото: ГСЧС

Подразделения ГСЧС дважды оказывали помощь населению в Черкасском районе, откачивая воду из дворов с помощью мотопомп и специальной техники.

Фокус писал, что этой весной сразу три региональные зоны Украины могут оказаться под угрозой масштабных подтоплений. Их фиксируют в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях, и нынешнее половодье может затронуть практически все регионы — от Полесья до Юга.

Напомним, в начале марта президент Украины Владимир Зеленский предупреждал о новой волне обстрелов Украины, которую готовят Вооруженные силы Российской Федерации. Еще одной целью Кремля станет система водоснабжения.