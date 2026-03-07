ДСНС підняли по тривозі: на Черкащині зруйновано шлюз дамби (фото)

У місті Кам'янське Черкаському районі сталося руйнування шлюзу гідроспоруди на річці Тясмин. Низка населених пунктів потрапляють у зону можливого затоплення.

Гідроспоруда розташована на території колишнього заводу. Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець.

Місцеві канали уточнюють, що надзвичайна подія сталася на Камянщині.

У населених пунктах, що потрапляють в зону можливого затоплення, виставлено 10 постів спостереження.

Своєю чергою рятувальники повідомляють, що у межах Черкаського району сили ДСНС здійснюють погодинний моніторинг рівня води за допомогою БПЛА.

Рятувальник з БПЛА Фото: ДСНС

Загалом залучено 35 одиниць техніки та 67 осіб особового складу, зокрема сили й засоби зведеного протипаводкового загону.

Наслідки руйнування шлюзу

Повідомлень від місцевого населення щодо підтоплення будинків та приватних домоволодінь не надходило.

Утім 5 березня внаслідок інтенсивного сходження талої води було зафіксовано підтоплення територій приватних домоволодінь.

Наслідки підтоплення у Черкаській області Фото: ДСНС

Підрозділи ДСНС двічі надавали допомогу населенню у Черкаському районі, відкачуючи воду з подвір’їв за допомогою мотопомп і спеціальної техніки.

Фокус писав, що цієї весни одразу три регіональні зони України можуть опинитися під загрозою масштабних підтоплень. Її фіксують у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Харківській областях й цьогорічне водопілля може зачепити практично всі регіони — від Полісся до Півдня.

Нагадаємо, на початку березня президент України Володимир Зеленський попереджав про нову хвилю обстрілів України, яку готують Збройні сили Російської Федерації. Ще однією ціллю Кремля стане система водопостачання.