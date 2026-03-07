Забрали личные вещи и посадили в авто: в центре Одессы неизвестные похитили мужчину (видео)

7 марта в центре Одессы, вероятно, произошла попытка похищения молодого мужчины. Неизвестные лица в гражданской одежде силой посадили его в автомобиль, при этом нападавшие забрали личные вещи потерпевшего.

Об инциденте сообщил местный Telegram-канал "Курс Одесса", который опубликовал видео происшествия, предоставленное подписчиками. Как говорится в заметке, происшествие случилось в центральной части города.

"Пожалуйста, опубликуйте. Центр города: забрали молодого человека, украли рюкзак. Неизвестные были в гражданской одежде, просто схватили и похитили человека", — пишет, вероятный, свидетель событий.

На видео видно, что неизвестные в гражданской одежде схватили мужчину, забрали его рюкзак и посадили в легковой автомобиль. Одна из прохожих пыталась помешать нападавшим, но, по кадрам, быстро отступила из-за угрожающего поведения похитителей.

На момент подготовки материала местная полиция не предоставила официального комментария относительно инцидента, а обстоятельства и мотивы похищения остаются неизвестными.

Напомним, что в феврале в Одессе полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в ресторане из-за отказа официантки предоставить ему наркотики. Он произвел выстрел в пол рядом с работницей заведения, пострадавших нет. Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 266 240 грн. За совершенное ему грозит до семи лет заключения.

Также Фокус писал, что в конце декабря на улице Старопортофранковской в Одессе трое неизвестных со стрельбой силой посадили 19-летнюю девушку в автомобиль и увезли в одну из квартир. Правоохранители менее чем за два часа нашли ее вместе с похитителями. Всем трем мужчинам объявили о подозрении за незаконное лишение свободы человека, а самому младшему дополнительно инкриминировали хулиганство