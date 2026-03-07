Забрали особисті речі та посадили в авто: у центрі Одеси невідомі викрали чоловіка (відео)

7 березня в центрі Одеси, ймовірно, сталася спроба викрадення молодого чоловіка. Невідомі особи в цивільному одязі силою посадили його в автомобіль, при цьому нападники забрали особисті речі потерпілого.

Про інцидент повідомив місцевий Telegram-канал "Курс Одеса", який опублікував відео події, надане підписниками. Як йдеться в дописі, подія трапилася у центральній частині міста.

"Будь ласка, опублікуйте. Центр міста: забрали молодого чоловіка, вкрали рюкзак. Невідомі були в цивільному одязі, просто схопили і викрали людину", — пише, ймовірний, свідок подій.

На відео видно, що невідомі в цивільному одязі схопили чоловіка, забрали його рюкзак та посадили в легковий автомобіль. Одна з перехожих намагалася перешкодити нападникам, але, за кадрами, швидко відступила через загрозливу поведінку викрадачів.

Відео дня

На момент підготовки матеріалу місцева поліція не надала офіційного коментаря щодо інциденту, а обставини та мотиви викрадення залишаються невідомими.

Нагадаємо, що в лютому в Одесі поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в ресторані через відмову офіціантки надати йому наркотики. Він зробив постріл у підлогу поруч із працівницею закладу, постраждалих немає. Чоловіку повідомили про підозру у хуліганстві, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 266 240 грн. За вчинене йому загрожує до семи років ув’язнення.

Також Фокус писав, що наприкінці грудня на вулиці Старопортофранківській в Одесі троє невідомих зі стріляниною силоміць посадили 19-річну дівчину в автомобіль і відвезли до однієї з квартир. Правоохоронці менш ніж за дві години відшукали її разом із викрадачами. Усім трьом чоловікам оголосили про підозру за незаконне позбавлення волі людини, а наймолодшому додатково інкримінували хуліганство