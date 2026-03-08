Верховный суд впервые в Украине признал брак между двумя мужчинами: подробности

Верховный суд Украины впервые признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами. Речь идет о деле дипломата Зоряна Кися и общественного активиста Тимура Левчука, которые длительное время проживают вместе и заключили брак за рубежом.

Верховный суд Украины впервые признал факт фактических брачных отношений между двумя мужчинами — первым секретарем Посольства Украины в Израиле Зоряном Кисем и общественным активистом Тимуром Левчуком, сообщило издание Zahid.net в воскресенье, 8 марта. Суд отклонил кассационную жалобу общественного движения "Все вместе!" и оставил в силе решение Деснянского районного суда Киева.

Зорян Кись и Тимур Левчук живут вместе с 2015 года. Они ведут совместный быт, имеют общий бюджет и заботятся друг о друге. В 2021 году пара официально заключила брак в Соединенных Штатах.

В июне 2024 года Кись планировал выехать к месту работы в Израиле вместе со своим партнером как с членом семьи. Однако Министерство иностранных дел Украины отказало.

"Законодательством Украины определено понятие брака как семейного союза женщины и мужчины", — отметил МИД Украины.

После этого дипломат обратился в суд. В июне 2025 года Деснянский районный суд Киева признал брачные отношения Зоряна Кися и Тимура Левчука фактическими. После этого общественное движение "Все вместе" подало кассационную жалобу в Верховный суд. В обращении они отметили, что их деятельность направлена на "недопущение легализации в Украине однополых браков и партнерств". Впрочем, суд отклонил жалобу.

Верховный суд оставил в силе решение суда низшей инстанции, установив факт брачных отношений между двумя мужчинами, но без официальной легализации такого брака в Украине.

"Что это означает для всех нас? Это колоссальный прецедент. Ни одна гомофобная или консервативная организация не сможет использовать суды как инструмент для преследования или отмены решений в пользу ЛГБТИ+ людей, прикрываясь "общественной моралью". Государство защитило границы частной жизни", — сообщили в общественной организации "Инсайт".

Напомним, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил: Киев должен продемонстрировать приверженность к защите либеральных ценностей. Он отметил, что перед вступлением в Европейский Союз Украине необходимо урегулировать вопрос однополых браков. Шведский политик рассказал, что 1 августа встречался с украинскими ЛГБТ-ветеранами.

