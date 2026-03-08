Верховний суд вперше в Україні визнав шлюб між двома чоловіками: подробиці

Верховний суд України вперше визнав фактичні шлюбні відносини між двома чоловіками. Йдеться про справу дипломата Зоряна Кіся та громадського активіста Тимура Левчука, які тривалий час проживають разом і уклали шлюб за кордоном.

Верховний суд України вперше визнав факт фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками — першим секретарем Посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісем та громадським активістом Тимуром Левчуком, повідомило видання Zahid.net у неділю, 8 березня. Суд відхилив касаційну скаргу громадського руху "Всі разом!" і залишив чинним рішення Деснянського районного суду Києва.

Зорян Кісь і Тимур Левчук живуть разом з 2015 року. Вони ведуть спільний побут, мають спільний бюджет і піклуються один про одного. У 2021 році пара офіційно уклала шлюб у Сполучених Штатах.

У червні 2024 року Кісь планував виїхати до місця роботи в Ізраїлі разом зі своїм партнером як із членом сім’ї. Однак Міністерство закордонних справ України відмовило.

"Законодавством України визначено поняття шлюбу як сімейного союзу жінки та чоловіка", — зазначило МЗС України.

Після цього дипломат звернувся до суду. У червні 2025 року Деснянський районний суд Києва визнав шлюбні відносини Зоряна Кіся та Тимура Левчука фактичними. Після цього громадський рух "Всі разом" подав касаційну скаргу до Верховного cуду. У зверненні вони зазначили, що їхня діяльність спрямована на "недопущення легалізації в Україні одностатевих шлюбів та партнерств". Втім, суд відхилив скаргу.

Верховний суд залишив чинним рішення суду нижчої інстанції, встановивши факт шлюбних відносин між двома чоловіками, але без офіційної легалізації такого шлюбу в Україні.

"Що це означає для всіх нас? Це колосальний прецедент. Жодна гомофобна чи консервативна організація не зможе використовувати суди як інструмент для переслідування чи скасування рішень на користь ЛГБТІ+ людей, прикриваючись "суспільною мораллю". Держава захистила межі приватного життя", — повідомили у громадській організації "Інсайт".

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив: Київ має продемонструвати прихильність до захисту ліберальних цінностей. Він зазначив, що перед вступом до Європейського Союзу Україні необхідно врегулювати питання одностатевих шлюбів. Шведський політик розповів, що 1 серпня зустрічався з українськими ЛГБТ-ветеранами.

