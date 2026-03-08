В Виннице на глазах у полицейского избивали мужчину: правоохранители и ТЦК отреагировали (видео)

В Виннице произошел конфликт между группой мужчин. Он перерос в избиение на глазах у полицейского. Сейчас правоохранительные органы и представители Территориального центра комплектования проверяют обстоятельства происшествия.

В Виннице произошла драка между мужчинами в гражданской одежде, во время которой один из них подвергся избиению, сообщает местный паблик в Telegram "Честная Винница" в воскресенье, 8 марта. При этом рядом находился полицейский, который наблюдал за происходящим.

По словам очевидцев, пострадавшим якобы был военнослужащий после контузий, который вступился за прохожего во время мобилизационных мероприятий. В Винницком областном ТЦК и СП прокомментировали видеозапись конфликтной ситуации между группой лиц.

"По состоянию на настоящее время обстоятельства инцидента выясняются, в том числе проверяется информация о возможном участии представителей группы оповещения в событии. После завершения проверки и получения подтвержденных данных будет сообщено дополнительно. Подчеркиваем, что видеозапись, распространенная в сети, может не отражать полной картины событий и всех обстоятельств ситуации, предшествовавших инциденту", — отметил Винницкий ТЦК.

В структуре призвали граждан и представителей медиа придерживаться информационной гигиены. Также там предложили общественности воздерживаться от преждевременных выводов и не распространять непроверенную информацию до завершения официального выяснения обстоятельств.

В Национальной полиции сообщили, что по факту конфликта между представителями ТЦК и гражданскими лицами начато досудебное расследование.

"На видео, которое распространяется по соцсетям, показано столкновение между военнослужащими и мужчинами в присутствии полицейского. Полиция Винницкой области способствует объективному расследованию, которое будут проводить сотрудники ГБР", — говорится в сообщении.

Кроме этого, руководство ГУНП в Винницкой области назначило проведение служебного расследования. В нем будет дана оценка действиям полицейского.

Напомним, что в Чернигове суд вынес приговор военнослужащему, который угрожал взорвать отделение полиции. Он объяснял свои действия возмущением из-за ситуации с ТЦК. Перед этим мужчина самовольно покинул место службы. Он позвонил в полицию и заявил о намерении бросить три гранаты в объект критической инфраструктуры.

Ранее мы также информировали, что розыск, объявленный ТЦК в отношении военнообязанных, имеет ограниченный срок действия. Со временем он может потерять юридическую силу. Нарушение правил воинского учета относится к административным правонарушениям. Поэтому для таких дел также предусмотрен определенный срок давности.