У Вінниці на очах у поліцейського били чоловіка: правоохоронці та в ТЦК відреагували (відео)

У Вінниці стався конфлікт між групою чоловіків. Він переріс у побиття на очах у поліцейського. Наразі правоохоронні органи та представники Територіального центру комплектування перевіряють обставини події.

У Вінниці сталася бійка між чоловіками у цивільному одязі, під час якої один із них зазнав побиття, повідомляє місцевий паблік у Telegram "Чесна Вінниця" у неділю, 8 березня. При цьому поруч перебував поліцейський, який спостерігав за подіями.

За словами очевидців, постраждалим нібито був військовослужбовець після контузій, який заступився за перехожого під час мобілізаційних заходів. У Вінницькому обласному ТЦК та СП прокоментували відеозапис конфліктної ситуації між групою осіб.

"Станом на даний час обставини інциденту з’ясовуються, у тому числі перевіряється інформація щодо можливої участі представників групи оповіщення у події. Після завершення перевірки та отримання підтверджених даних буде повідомлено додатково. Наголошуємо, що відеозапис, поширений у мережі, може не відображати повної картини подій та всіх обставин ситуації, що передували інциденту", — зазначив Вінницький ТЦК.

Відео дня

У структурі закликали громадян та представників медіа дотримуватися інформаційної гігієни. Також там запропонували громадськості утримуватися від передчасних висновків та не поширювати неперевірену інформацію до завершення офіційного з’ясування обставин.

У Національній поліції повідомили, що за фактом конфлікту між представниками ТЦК та цивільними особами розпочато досудове розслідування.

"На відео, яке шириться соцмережами, показано сутичку між військовослужбовцями та чоловіками у присутності поліцейського. Поліція Вінниччини сприяє об'єктивному розслідуванню, яке проводитимуть співробітники ДБР", — йдеться у дописі.

Окрім цього, керівництво ГУНП у Вінницькій області призначило проведення службового розслідування. У ньому буде надана оцінка діям поліцейського.

Нагадаємо, що у Чернігові суд ухвалив вирок військовослужбовцю, який погрожував підірвати відділення поліції. Він пояснював свої дії обуренням через ситуацію з ТЦК. Перед цим чоловік самовільно залишив місце служби. Він зателефонував до поліції та заявив про намір кинути три гранати в об’єкт критичної інфраструктури.

Раніше ми також інформували, що розшук, оголошений ТЦК щодо військовозобов’язаних, має обмежений строк дії. З часом він може втратити юридичну силу. Порушення правил військового обліку належить до адміністративних правопорушень. Тому для таких справ також передбачено визначений строк давності.