Семь гражданских авто погнались за машиной ТЦК, чтобы освободить военнообязанного: детали

На Волыни группа гражданских лиц напала на служебный автомобиль Территориального центра комплектования, который перевозил военнообязанного. В результате инцидента автомобиль съехал в кювет, а мужчину, которого доставляли в ТЦК, силой освободили.

Вблизи села Озеро на группу оповещения, которая доставляла военнообязанного в ТЦК, напала группа гражданских лиц, сообщает пресс-служба Волынского ТЦК и СП в воскресенье, 8 марта.

По информации Волынского областного ТЦК и СП, около семи гражданских автомобилей преследовали служебный автомобиль. Они догнали его и начали намеренно блокировать ему движение. При этом они совершали рискованные маневры и подрезали служебное авто.

"В результате таких действий служебный автомобиль съехал в кювет. После этого группа лиц применила силу к военнослужащим, разбила стекло автомобиля и силой освободила военнообязанного, которого доставляли в ТЦК", — говорится в сообщении.

В результате инцидента получил травму головы один военнослужащий. Еще один работник центра комплектования получил ссадины на предплечье и лице в результате того, что нападавшие разбили переднее стекло служебного автомобиля. Сейчас состояние военнослужащих оценивают как стабильное.

"Лицо, которое незаконно освободили во время нападения, является жителем города Запорожье и подлежит призыву на военную службу. Информация передана в правоохранительные органы. Устанавливаются все лица и автомобили, причастные к организации и осуществлению нападения", — добавили в ТЦК.

В Территориальном центре комплектования предупреждают, что препятствование организация подобных нападений во время военного положения является тяжким преступлением, которое влечет за собой уголовную ответственность.

Напомним, что в Виннице произошел конфликт между несколькими мужчинами, который перерос в избиение. Инцидент произошел на глазах у полицейского, который находился рядом во время схватки. По предварительной информации, один из участников конфликта получил телесные повреждения. Сейчас правоохранители вместе с представителями ТЦК проверяют обстоятельства происшествия.

Ранее мы также информировали, что в Чернигове суд вынес приговор военнослужащему, который угрожал взорвать отделение полиции. Он объяснил свои действия возмущением из-за ситуации с ТЦК. По материалам дела, мужчина за несколько месяцев до этого самовольно оставил место службы.