Сім цивільних авто погналися за машиною ТЦК, щоб звільнити військовозобов'язаного: деталі

На Волині група цивільних осіб напала на службовий автомобіль Територіального центру комплектування, який перевозив військовозобов’язаного. Унаслідок інциденту автомобіль з’їхав у кювет, а чоловіка, якого доставляли до ТЦК, силоміць звільнили.

Поблизу села Озеро на групу оповіщення, яка доставляла військовозобов’язаного до ТЦК, напала група цивільних осіб, повідомляє пресслужба Волинського ТЦК та СП у неділю, 8 березня.

За інформацією Волинського обласного ТЦК та СП, близько семи цивільних автомобілів переслідували службовий автомобіль. Вони наздогнали його та почали навмисно блокувати йому рух. При цьому вони здійснювали ризиковані маневри і підрізали службове авто.

"У результаті таких дій службовий автомобіль з’їхав у кювет. Після цього група осіб застосувала силу до військовослужбовців, розбила скло автомобіля та силоміць звільнила військовозобов’язаного, якого доставляли до ТЦК", — зазначено у повідомленні.

Унаслідок інциденту отримав травму голови один військовослужбовець. Ще один працівник центру комплектування зазнав саден на передпліччі та обличчі внаслідок того, що нападники розбили переднє скло службового автомобіля. Зараз стан військовослужбовців оцінюють як стабільний.

"Особа, яку незаконно звільнили під час нападу, є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу. Інформацію передано до правоохоронних органів. Встановлюються всі особи та автомобілі, причетні до організації та здійснення нападу", — додали у ТЦК.

У Територіальному центрі комплектування попереджають, що перешкоджання організація подібних нападів під час воєнного стану є тяжким злочином, який тягне за собою кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, що у Вінниці стався конфлікт між кількома чоловіками, який переріс у побиття. Інцидент відбувся на очах у поліцейського, який перебував поруч під час сутички. За попередньою інформацією, один із учасників конфлікту отримав тілесні ушкодження. Наразі правоохоронці разом із представниками ТЦК перевіряють обставини події.

Раніше ми також інформували, що у Чернігові суд ухвалив вирок військовослужбовцю, який погрожував підірвати відділення поліції. Він пояснив свої дії обуренням через ситуацію з ТЦК. За матеріалами справи, чоловік за кілька місяців до цього самовільно залишив місце служби.