Магнитные бури в Украине: чего ждать метеозависимым 9 и 10 марта

Первый месяц весны 2026 года продолжает серию высокой солнечной активности, и метеозависымые люди в марте уже успели почувствовать это на себе.

Однако если 7 марта К-индекс составлял 5-6 баллов (сильная магнитная буря красного уровня), то к понедельнику, 9 марта, он снизился до 3, сообщает "РБК-Украина".

Таким образом, с сегодняшнего дня вспышка пойдет на убыль, но магнитосфера еще будет возмущена.

Во вторник, 10 марта, солнечная активность ожидается с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабому уровню.

Однако стоит помнить, что активность магнитных бурь может меняться, поэтому лучше отслеживать их на специальных приложениях, чтобы быть готовыми к ним.

Сегодня и завтра в Украине ожидаются слабые магнитные бури Фото: Скриншот

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Как магнитные бури действуют на организм?

В период магнитных бурь многие люди испытывают сильные головные боли и мигрени, которые трудно снять обычным лекарством, прыжки артериального давления и нарушение сердечного ритма, обострение хронических заболеваний, особенно касающихся суставов и сердечно-сосудистой системы

Также частые жалобы на бессонницу или, наоборот, на сонливость.

Не редки случаи повышенной тревожности, раздражительности и быстрой утомляемости.

Как минимизировать влияние магнитных бурь?

Чтобы легче перенести дни повышенной геомагнитной активности, рекомендуется:

следить за режимом сна — полноценный отдых поможет организму справиться с нагрузками;

пить больше воды — это способствует нормализации обмена веществ;

ограничить стресс — избегайте перенапряжения и выделяйте время на отдых;

отказаться от алкоголя и кофеина — они могут усилить головные боли и скачки давления;

больше гулять на свежем воздухе — умеренная физическая активность помогает стабилизировать состояние.

