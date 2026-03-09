Магнітні бурі в Україні: чого чекати метеозалежним 9 і 10 березня

Перший місяць весни 2026 року продовжує серію високої сонячної активності, і метеозалежні люди в березні вже встигли відчути це на собі.

Однак якщо 7 березня К-індекс становив 5-6 балів (сильна магнітна буря червоного рівня), то до понеділка, 9 березня, він знизився до 3, повідомляє "РБК-Україна".

Таким чином, відсьогодні спалах піде на спад, але магнітосфера ще буде обурена.

У вівторок, 10 березня, сонячна активність очікується з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабкому рівню.

Однак варто пам'ятати, що активність магнітних бур може змінюватися, тому краще відстежувати їх на спеціальних додатках, щоб бути готовими до них.

Сьогодні та завтра в Україні очікуються слабкі магнітні бурі

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Як магнітні бурі діють на організм?

У період магнітних бур багато людей відчувають сильні головні болі та мігрені, які важко зняти звичайними ліками, стрибки артеріального тиску і порушення серцевого ритму, загострення хронічних захворювань, особливо тих, що стосуються суглобів і серцево-судинної системи.

Також часті скарги на безсоння або, навпаки, на сонливість.

Не рідкісні випадки підвищеної тривожності, дратівливості та швидкої стомлюваності.

Як мінімізувати вплив магнітних бур?

Щоб легше перенести дні підвищеної геомагнітної активності, рекомендується:

стежити за режимом сну — повноцінний відпочинок допоможе організму впоратися з навантаженнями;

пити більше води — це сприяє нормалізації обміну речовин;

обмежити стрес — уникайте перенапруження і виділяйте час на відпочинок;

відмовитися від алкоголю і кофеїну — вони можуть посилити головний біль і стрибки тиску;

більше гуляти на свіжому повітрі — помірна фізична активність допомагає стабілізувати стан.

