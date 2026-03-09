На Прикарпатье мужчина во время оповещения напал с ножом на военных ТЦК: есть раненые

Сегодня утром, 9 марта, на Прикарпатье в Брошнев-Осадской общине Калушского района военнообязанный напал на группу мобилизационного оповещения и ранил двух военнослужащих ножом. Известно, что пострадавших госпитализировали.

Как говорится на странице в Facebook оперативного Оперативного командования "Запад", инцидент произошел около 06:30 во время проверки военно-учетных документов. По данным ТЦК, мужчина сначала пытался избежать проверки, но когда его догнали, бросился на группу оповещения с ножом. Один из военных получил колото-резаную рану шеи, другой — руки и плеча. Вследствие этого, оба пострадавших были немедленно доставлены в больницу и получили необходимую медицинскую помощь.

Публикация Оперативного командования "Запад" в Facebook Фото: Скриншот

Сейчас подозреваемого разыскивает полиция, а в сообщении отмечается, что нападение на военнослужащих при исполнении служебных обязанностей наказывается уголовно: от 5 до 12 лет лишения свободы в зависимости от тяжести повреждений (ст. 114-1 и 350 УК Украины).

Відео дня

Также в заметке подчеркивают, что такие случаи насилия против военных недопустимы и угрожают не только жизни людей, но и стабильности оборонной системы страны. Кроме того, руководство призывает органы местного самоуправления, общины и предприятия активно способствовать проведению мероприятий мобилизации, взаимодействовать с военными и правоохранителями, а также проводить разъяснительную работу среди граждан об их правах и обязанностях в период военного положения.

Особо отмечается необходимость избегать агрессии и провокаций, которые могут быть использованы врагом для дестабилизации внутренней ситуации.

"Особенно важно сегодня не допускать проявлений агрессии, провокаций и противоправных действий, которые могут быть использованы врагом для расшатывания внутренней ситуации в стране. российская федерация системно ведет информационно-психологическую кампанию, направленную на дискредитацию мобилизационных мероприятий и формирование недоверия между обществом и войском. В этих условиях ответственность каждого гражданина — действовать в рамках закона, сохранять спокойствие и понимание того, что мобилизационная система государства является одним из ключевых элементов нашей устойчивости в войне", — говорится в заметке.

Стоит отметить, что в полиции Ивано-Франковской области пока не комментировали этот инцидент.

Напомним, что 26 февраля во Львове мужчина распылил перцовый баллончик на военнослужащего ТЦК и двух полицейских, которые проверяли военно-учетные документы граждан. Все трое пострадавших получили повреждения дыхательных путей и слизистых оболочек глаз и были доставлены в медицинское учреждение.

Также Фокус писал, что 24 февраля в Кривом Роге во время проверки военно-учетных документов военнообязанного группа оповещения ТЦК совместно с полицией подверглась нападению, в результате которого ножевое ранение получил один военнослужащий.