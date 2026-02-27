Во Львове мужчина забрызгал перцовым баллончиком военных ТЦК и побежал: его догнали (видео)

Утром 26 февраля во Львове мужчина забрызгал перцовым баллончиком военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также двух сотрудников полиции, которые входили в группу оповещения Сиховского РТЦК и СП Львова.

Перцовый баллончик мужчина распылил сразу после того, как военнослужащий ТЦК попросил у него предоставить документы для проверки, сообщила пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП, которая также обнародовала видео инцидента.

"Военнослужащие группы оповещения одного из РТЦК и СП города Львова, совместно с представителями полиции, выполняя служебные обязанности, остановились возле двух граждан с целью проверки военно-учетных документов. В ответ на вполне законное требование, один из граждан достал перцовый баллончик и задействовал его против военнослужащего и двух представителей полиции", — говорится в сообщении.

Все трое пострадавших с повреждениями дыхательных путей и слезных оболочек глаз доставлены в медицинское учреждение.

Вместе с мужчиной, который распылил перцовый баллончик, был другой гражданин призывного возраста, который также пытался скрыться с места происшествия, когда произошло нападение на группу оповещения. Оба мужчины оказались нарушителями воинского учета.

Один из них, был доставлен в помещение РТЦК и СП, прошел военно-врачебную комиссию и признан годным к военной службе. А нападающему объявлено подозрение по ч.2 ст.345 УК и ч.2 ст.350 УК, что грозит ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет.

"Но хотим сосредоточить внимание на другом — в ответ на спокойное и толерантное обращение военнослужащего нападающий сразу распылил газ. Очевидно, свою смелость и силу можно было бы применить на пользу государству! Однако каждый сам выбирает путь", — отметили во Львовском областном ТЦК и СП.

Там также призвали граждан к ответственному поведению и соблюдению законных требований военных и правоохранителей.

"На сегодня мы наблюдаем, как российская пропаганда пытается сформировать в обществе агрессивное отношение к военнослужащим территориальных центров комплектования и социальной поддержки через искажение фактов и событий. К сожалению, иногда у россиян это получается. Предоставленное видео поможет раскрыть, иногда неудобную, правду для нашего общества", — отметили во Львовском областном ТЦК и СП.

Напомним, в Харькове военнослужащие ТЦК избили мужчину до госпитализации.

Фокус также писал о том, что в Кривом Роге произошла стычка с участием ТЦК, во время которой военнослужащего подрезали ножом.