У Львові чоловік забризкав перцевим балончиком військових ТЦК та побіг: його наздогнали (відео)

Вранці 26 лютого у Львові чоловік забризкав перцевим балончиком військовослужбовця територіального центру комплектування і соціальної підтримки, а також двох співробітників поліції, які входили до групи оповіщення Сихівського РТЦК та СП Львова.

Перцевий балончик чоловік розпилив одразу після того, як військовослужбовець ТЦК попросив у нього надати документи для перевірки, повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП, яка також оприлюднила відео інциденту.

"Військовослужбовці групи оповіщення одного з РТЦК та СП міста Львова, спільно з представниками поліції, виконуючи службові обов’язки, зупинилися біля двох громадян з метою перевірки військово-облікових документів. У відповідь на цілком законну вимогу, один із громадян дістав перцевий балончик та задіяв його проти військовослужбовця та двох представників поліції", — йдеться у повідомленні.

Відео дня

Усі троє постраждалих з пошкодженнями дихальних шляхів та сльозових оболонок очей доставлені до медичного закладу.

Разом з чоловіком, який розпилив перцевий балончик, був інший громадянин призовного віку, який також намагався втекти з місця події, коли відбувся напад на групу оповіщення. Обоє чоловіків виявилися порушниками військового обліку.

Один з них, був доставлений до приміщення РТЦК та СП, пройшов військово-лікарську комісію та визнаний придатним до військової служби. А нападнику оголошено підозру за ч.2 ст.345 ККУ і ч.2 ст.350 ККУ, що загрожує обмеженням волі на термін від 3 до 5 років.

"Але хочемо зосередити увагу на іншому – у відповідь на спокійне та толерантне звернення військовослужбовця нападник відразу розпилив газ. Вочевидь, свою сміливість і силу можна було б застосувати на користь державі! Однак кожен сам обирає шлях", — зазначили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Там також закликали громадян до відповідальної поведінки та дотримання законних вимог військових і правоохоронців.

"На сьогодні ми спостерігаємо, як російська пропаганда намагається сформувати в суспільстві агресивне ставлення до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через викривлення фактів та подій. На жаль, інколи в росіян це виходить. Надане відео допоможе розкрити, інколи незручну, правду для нашого суспільства", — наголосили в Львівському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, у Харкові військовослужбовці ТЦК побили чоловіка до госпіталізації.

Фокус також писав про те, що у Кривому Розі сталась сутичка за участі ТЦК, під час якої військовослужбовця підрізали ножем.