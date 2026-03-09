На Прикарпатті чоловік під час оповіщення напав з ножем на військових ТЦК: є поранені

Сьогодні вранці, 9 березня, на Прикарпатті у Брошнів-Осадській громаді Калуського району військовозобов’язаний напав на групу мобілізаційного оповіщення та поранив двох військовослужбовців ножем. Наразі відомо, що постраждалих госпіталізували.

Як йдеться на сторінці у Facebook оперативного Оперативного командування "Захід", інцидент стався близько 06:30 під час перевірки військово-облікових документів. За даними ТЦК, чоловік спочатку намагався уникнути перевірки, але коли його наздогнали, кинувся на групу оповіщення з ножем. Один із військових отримав колото-різану рану шиї, інший – руки та плеча. Внаслідок цього, обидва потерпілі були негайно доставлені до лікарні та отримали необхідну медичну допомогу.

Публікація Оперативного командування "Захід" у Facebook Фото: Скриншот

Наразі підозрюваного розшукує поліція, а у повідомленні наголошується, що напад на військовослужбовців під час виконання службових обов’язків карається кримінально: від 5 до 12 років позбавлення волі залежно від тяжкості ушкоджень (ст. 114-1 та 350 КК України).

Також у дописі підкреслюють, що такі випадки насильства проти військових є неприпустимими і загрожують не лише життю людей, а й стабільності оборонної системи країни. Крім того, керівництво закликає органи місцевого самоврядування, громади та підприємства активно сприяти проведенню заходів мобілізації, взаємодіяти з військовими та правоохоронцями, а також проводити роз’яснювальну роботу серед громадян про їхні права й обов’язки у період воєнного стану.

Особливо наголошується на необхідності уникати агресії та провокацій, які можуть бути використані ворогом для дестабілізації внутрішньої ситуації.

"Особливо важливо сьогодні не допускати проявів агресії, провокацій та протиправних дій, які можуть бути використані ворогом для розхитування внутрішньої ситуації в країні. російська федерація системно веде інформаційно-психологічну кампанію, спрямовану на дискредитацію мобілізаційних заходів і формування недовіри між суспільством та військом. У цих умовах відповідальність кожного громадянина – діяти в межах закону, зберігати спокій та розуміння того, що мобілізаційна система держави є одним із ключових елементів нашої стійкості у війні", — йдеться в дописі.

Варто зазначити, що у поліції Івано-Франківської області наразі не коментували цей інцидент.

Нагадаємо, що 26 лютого у Львові чоловік розпилив перцевий балончик на військовослужбовця ТЦК та двох поліцейських, які перевіряли військово-облікові документи громадян. Усі троє постраждалих отримали пошкодження дихальних шляхів та слизових оболонок очей і були доставлені до медичного закладу.

Також Фокус писав, що 24 лютого у Кривому Розі під час перевірки військово-облікових документів військовозобов’язаного група оповіщення ТЦК спільно з поліцією зазнала нападу, у результаті якого ножове поранення отримав один військовослужбовець.