Ермак впервые появился на новой работе после увольнения из Офиса президента: опубликованы фото

Андрей Ермак возглавил комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины при Национальной ассоциации адвокатов. И 9 марта комитет провел первое учредительное заседание.

При Национальной ассоциации адвокатов Украины заработали четыре коллегиальных совещательных органа, один из которых возглавил бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак, о чем сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Опубликованы фото Андрея Ермака на новой работе

Андрей Ермак возглавил комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления.

Участники комитета отметили, что потребность в создании такого комитета обусловлена практикой: люди, пострадавшие от войны, часто нуждаются не просто в консультациях, а в понятной, доступной и системной юридической помощи. Особенно это касается военнослужащих, которые во время службы не всегда могут самостоятельно решать правовые вопросы, связанные как с прохождением службы, так и с социальными гарантиями для себя и своих семей.

Также отметили, что деятельность комитета не будет ограничиваться только вопросами действующих военных, но и заниматься делами ветеранов, семьями погибших, военнопленными, пропавшими без вести, гражданскими, которые потеряли имущество или бизнес, а также дети и другие категории лиц, которые понесли ущерб в результате вооруженной агрессии.

Комитеты взаимодействуют с Советом адвокатов Украины, органами государственной власти и местного самоуправления, судебными и правоохранительными органами, комитетами Верховной Рады, международными и правозащитными организациями.

Бывший глава Офиса президента не работал адвокатом с 20 февраля 2020 года. До этого адвокатская практика Андрея Ермака продолжалась почти 25 лет, ведь он получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью в 1995 году. В октябре 1997-го Ермак вместе с адвокатами Василием Ващенко и Михаилом Приходько зарегистрировали ООО "Международная юридическая компания".

Напомним, в начале марта 2026 года стало известно, что Андрей Ермак возглавил комитет адвокатуры по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии и компенсационных механизмов. Фокус рассказывал о составе комитета. А тем временем Национальную ассоциацию адвокатов Украины возглавляет бывшая соратница Медведчука Лидия Изовитова.

После отставки с должности и проведения обысков НАБУ Ермак заявил, что его "опозорили его достоинство", поэтому он принял решение отправиться на передовую. Но в рядах ВСУ он так и не появился.