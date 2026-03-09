Поддержите нас UA
Ермак впервые появился на новой работе после увольнения из Офиса президента: опубликованы фото

Андрей Ермак возглавил комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины

Андрей Ермак возглавил комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины при Национальной ассоциации адвокатов. И 9 марта комитет провел первое учредительное заседание.

При Национальной ассоциации адвокатов Украины заработали четыре коллегиальных совещательных органа, один из которых возглавил бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак, о чем сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Опубликованы фото Андрея Ермака на новой работе

Андрей Ермак возглавил комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления.

Участники комитета отметили, что потребность в создании такого комитета обусловлена практикой: люди, пострадавшие от войны, часто нуждаются не просто в консультациях, а в понятной, доступной и системной юридической помощи. Особенно это касается военнослужащих, которые во время службы не всегда могут самостоятельно решать правовые вопросы, связанные как с прохождением службы, так и с социальными гарантиями для себя и своих семей.

Также отметили, что деятельность комитета не будет ограничиваться только вопросами действующих военных, но и заниматься делами ветеранов, семьями погибших, военнопленными, пропавшими без вести, гражданскими, которые потеряли имущество или бизнес, а также дети и другие категории лиц, которые понесли ущерб в результате вооруженной агрессии.

Комитеты взаимодействуют с Советом адвокатов Украины, органами государственной власти и местного самоуправления, судебными и правоохранительными органами, комитетами Верховной Рады, международными и правозащитными организациями.

Бывший глава Офиса президента не работал адвокатом с 20 февраля 2020 года. До этого адвокатская практика Андрея Ермака продолжалась почти 25 лет, ведь он получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью в 1995 году. В октябре 1997-го Ермак вместе с адвокатами Василием Ващенко и Михаилом Приходько зарегистрировали ООО "Международная юридическая компания".

Напомним, в начале марта 2026 года стало известно, что Андрей Ермак возглавил комитет адвокатуры по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии и компенсационных механизмов. Фокус рассказывал о составе комитета. А тем временем Национальную ассоциацию адвокатов Украины возглавляет бывшая соратница Медведчука Лидия Изовитова.

После отставки с должности и проведения обысков НАБУ Ермак заявил, что его "опозорили его достоинство", поэтому он принял решение отправиться на передовую. Но в рядах ВСУ он так и не появился.