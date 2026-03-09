Єрмак вперше з'явився на новій роботі після звільнення з Офісу президента: опубліковані фото

Андрій Єрмак очолив комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України при Національній асоціації адвокатів. І 9 березня комітет провів перше установче засідання.

При Національній асоціації адвокатів України запрацювали чотири колегіальні дорадчі органи, один із яких очолив колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, про що повідомили у Національній асоціації адвокатів України.

Опубліковані фото Андрія Єрмака на новій роботі

Андрій Єрмак очолив комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення.

Учасники комітету наголосили, що потреба у створенні такого комітету зумовлена практикою: люди, які постраждали від війни, часто потребують не просто консультацій, а зрозумілої, доступної та системної правничої допомоги. Особливо це стосується військовослужбовців, які під час служби не завжди можуть самостійно вирішувати правові питання, пов’язані як із проходженням служби, так і з соціальними гарантіями для себе та своїх родин.

Також зазначили, що діяльність комітету не обмежуватиметься лише питаннями чинних військових, а й займатимуться справами ветеранів, родинами загиблих, військовополоненими, зниклими безвісти, цивільними, які втратили майно або бізнес, а також діти та інші категорії осіб, що зазнали шкоди внаслідок збройної агресії.

Комітети взаємодіють із Радою адвокатів України, органами державної влади та місцевого самоврядування, судовими і правоохоронними органами, комітетами Верховної Ради, міжнародними та правозахисними організаціями.

Колишній очільник Офісу президента не працював адвокатом з 20 лютого 2020 року. До того адвокатська практика Андрія Єрмака тривала майже 25 років, адже він отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у 1995 році. У жовтні 1997-го Єрмак разом з адвокатами Василем Ващенком і Михайлом Приходьком зареєстрували ТОВ "Міжнародна правнича компанія".

Нагадаємо, на початку березня 2026 року стало відомо, що Андрій Єрмак очолив комітет адвокатури з питань захисту постраждалих від збройної агресії та компенсаційних механізмів. Фокус розповідав про склад комітету. А тим часом Національну асоціацію адвокатів України очолює колишня соратниця Медведчука Лідія Ізовітова.

Після відставки з посади та проведення обшуків НАБУ Єрмак заявив, що його "зганьбили його гідність",тому він прийняв рішення відправитися на передову. Але у лавах ЗСУ він так і не з'явився.