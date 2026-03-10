На Закарпатье толпа с палками атаковала бус ТЦК (видео)

Инцидент произошел во время попытки мобилизации одного из мужчин неподалеку от села Пацканьово. Полиции удалось успокоить нападавших на месте.

О том, что произошло, рассказал журналист Виталий Глагола и опубликовал видео. По его словам на ТЦК напали "ромы с палками" в Ужгородском районе и разбили служебный бус.

"Как видно на видео, которое мне удалось получить, толпа начала нападать на военных с палками и разбила служебный автомобиль", — написал журналист.

У буса разбито лобовое стекло и выбиты боковые окна со стороны водителя и пассажира. Кроме того, нападавшие пытались вытащить одного из представителей ТЦК.

На место происшествия приехала полиция, которая успокоила нападавших. Представители ТЦК сообщают, что конфликт с местными жителями пока исчерпан.

Відео дня

В Нацполиции и в Закарпатском ОТЦК и СП инцидент на страницах в соцсетях не комментировали.

Фокус писал, что 9 марта, на Прикарпатье в Брошнев-Осадской общине Калушского района военнообязанный напал на группу мобилизационного оповещения и ранил двух военнослужащих ножом.

Напомним, ранее стало известно о работнике ТЦК из Киевской области, который задекларировал килограмм золота и тысячи в евро и долларах.