На Закарпатті натовп з палицями атакував бус ТЦК (відео)

Інцидент трапився під час спроби мобілізації одного з чоловіків неподалік села Пацканьово. Поліції вдалося заспокоїти нападників на місці.

Про те, що сталось, розповів журналіст Віталій Глагола та опублікував відео. За його словами на ТЦК напали "роми з палками" в Ужгородському районі та розбили службовий бус.

"Як видно на відео, яке мені вдалося отримати, натовп почав нападати на військових з палками та розбив службовий автомобіль", - написав журналіст.

У буса розбите лобове скло та вибиті бокові вікна з боку водія та пасажира. Крім того, нападники намагалися витягнути одного з представників ТЦК.

На місце події приїхала поліція, яка заспокоїла нападників. Представники ТЦК повідомляють, що конфлікт із місцевими жителями наразі вичерпано.

У Нацполіції та у Закарпатському ОТЦК та СП інцидент на сторінках у соцмережах не коментували.

Фокус писав, що 9 березня, на Прикарпатті у Брошнів-Осадській громаді Калуського району військовозобов’язаний напав на групу мобілізаційного оповіщення та поранив двох військовослужбовців ножем.

