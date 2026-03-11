Дроны атакуют Нафтогаз: Кремль пытается сорвать альтернативные поставки в ЕС

Российские войска два дня подряд наносят удары беспилотниками по объектам нефтетранспортной инфраструктуры НАК "Нафтогаз Украины" на юге страны. В результате одного из ударов повреждена перекачивающая станция, однако обошлось без жертв.

Два дня подряд войска РФ атакуют Нафтогаз с помощью дронов. В результате атак зафиксированы разрушения на одной из перекачивающих станций, однако, по предварительным данным, никто из работников не пострадал, сообщили в Facebook председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого в среду, 11 марта.

"Это далеко не первая атака на различные участки нашей инфраструктуры. С какой целью россияне целенаправленно били дронами и разрушали перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в г. Броды? Рано или поздно мы узнаем правду", — отметил он.

Таким образом, по словам Корецкого, Кремль пытается сорвать альтернативные поставки нероссийской нефти в страны ЕС. Сейчас подразделения ГСЧС вместе со специалистами компании работают над ликвидацией последствий обстрела.

"В целом только с начала этого года Россия осуществила более 30 атак на объекты инфраструктуры Группы Нафтогаз", — подытожил он.

Напомним, что 24 февраля российские войска атаковали дронами газодобывающий объект Группы "Нафтогаз" в Харьковской области. В результате ударов зафиксировали повреждения, а работу предприятия пришлось временно остановить. Об атаке сообщал в Facebook глава "Нафтогазу" Сергей Корецкий.

Ранее мы также информировали, что российские войска нанесли удар по объекту нефтегазодобычи в Полтавской области. По данным пресс-службы НАК "Нафтогаз", по инфраструктуре ударили ударные дроны, после чего на месте возник пожар. В ночь на 20 февраля на объекте работали спасатели ГСЧС и аварийные бригады компании, которые ликвидировали последствия атаки.