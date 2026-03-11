Дрони атакують Нафтогаз: Кремль намагається зірвати альтернативні поставки до ЄС

Російські війська два дні поспіль завдають ударів безпілотниками по об’єктах нафтотранспортної інфраструктури НАК "Нафтогаз України" на півдні країни. Унаслідок одного з ударів пошкоджено перекачувальну станцію, однак обійшлося без жертв.

Два дні поспіль війська РФ атакують Нафтогаз за допомогою дронів. Унаслідок атак зафіксовано руйнування на одній із перекачувальних станцій, однак, за попередніми даними, ніхто з працівників не постраждав, повідомили у Facebook голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького в середу, 11 березня.

"Це далеко не перша атака на різні ділянки нашої інфраструктури. З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами і руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в м. Броди? Рано чи пізно ми дізнаємося правду", — зазначив він.

Таким чином, за словами Корецького, Кремль намагається зірвати альтернативні поставки неросійської нафти до країн ЄС. Наразі підрозділи ДСНС разом із фахівцями компанії працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Відео дня

"Загалом лише від початку цього року Росія здійснила понад 30 атак на об’єкти інфраструктури Групи Нафтогаз ", — підсумував він.

Нагадаємо, що 24 лютого російські війська атакували дронами газовидобувний об’єкт Групи "Нафтогаз" у Харківській області. Унаслідок ударів зафіксували пошкодження, а роботу підприємства довелося тимчасово зупинити. Про атаку повідомляв у Facebook голова Нафтогазу Сергій Корецький.

Раніше ми також інформували, що російські війська завдали удару по об’єкту нафтогазовидобутку у Полтавській області. За даними пресслужби НАК "Нафтогаз", по інфраструктурі вдарили ударні дрони, після чого на місці виникла пожежа. У ніч на 20 лютого на об’єкті працювали рятувальники ДСНС та аварійні бригади компанії, які ліквідовували наслідки атаки.