В Харькове на балконе поселились 900 летучих мышей: их спасали три дня (фото)

В Харькове спасли более 900 рыжих вечерниц, которые зимовали на балконе местной жительницы. Специалисты эвакуировали их в центр, разместили в мешочках, а потом еще неделю занимались осмотром каждой летучей мыши.

В течение нескольких лет подряд в обшивке балкона одной из квартир в Харькове зимовали летучие мыши. Они не обращали внимания владелицы, хотя она их и слышала. Пока в феврале этого года животные не начали вылезать внутрь балкона, а обшивка не начала разрушаться. Тогда она и обратилась к специалистам. О деталях спасительной операции рассказали в Украинском центре реабилитации рукокрылых.

Рыжие вечеринки прятались на балконе Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка

"Владелица квартиры знала о нашем Центре, поэтому сразу позвонила нам и договорилась о нашем сотрудничестве с ремонтниками. Очень важно, чтобы во время ремонта наши специалисты были рядом и контролировали как проходят работы, чтобы летучих мышей не травмировали и правильно транспортировали в Центр", — рассказали специалисты и признались, что когда работы начались, они не знали, что на балконе прячется такое большое количество летучих мышей. А когда стало понятно, что их там несколько сотен, начались дни "нон-стоп работы с рукокрылыми".

Рыжие вечеринки Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка

"В течение трех дней, работая в несколько смен, мы проверяли состояние животных, поили их водой и оказывали первую помощь истощенным и голодным. В общем нам удалось спасли более 900 рыжих вечерниц", — рассказали в Украинском центре реабилитации рукокрылых.

Менеджер центра Алена Шуленко рассказала, что это, наверное, первый случай за время работы центра, когда процесс прошел полностью правильно. Женщина, балкон которой летучие мыши выбрали для зимовки, знала, что их нельзя беспокоить.

"Но обшивка начала опадать, они начали лезть в квартиру и это уже стало опасно для людей. Женщина вызвала нас. Мы договорились, когда приедем. Наши ремонтники демонтировали все панели на балконы и мы начали доставать летучих мышей", — рассказала Алена.

Летучих мышей отдельно помещают в специальные хлопчатобумажные мешочки. В центре также изобрели удобный для животных способ транспортировки: это вешать мешочки на тремпели.

Владелица квартиры знала, что вечерницы зимуют на ее балконе Фото: Пресс-служба Фельдман Экопарка

В течение недели 15 сотрудников центра осматривали каждую летучую мышь. В целом состояние колонии было удовлетворительным, однако почти все нуждались в дополнительном внимании — лечении или помощи с истощением.

Сейчас всю колонию отправили дозировать в специальные комнаты центра, в которых регулируется температура и влажность.

Уже через две или три недели летучих мышей планируют начать выпускать. Первую группу должны отпустить в Харькове. Перед этим каждое животное также осматривают и поят водой.

"Мы были очень тронуты тем, что владелица балкона ответственно отнеслась к ремонту и благодаря нашему сотрудничеству такому большому количеству краснокнижных животных удалось сохранить жизнь", — признались в центре.

