В Харкові на балконі оселелись 900 кажанів: їх рятували три дні (фото)

У Харкові врятували понад 900 рудих вечорниць, які зимували на балконі місцевої мешканки. Спеціалісти евакуювали їх до центру, розмістивший у мішечках, а потім ще тиждень займалися оглядом кожного кажана.

Протягом декількох років поспіль в обшивці балкону однієї з квартир у Харкові зимували кажани. Вони не зважали власниці, хоч вона їх і чула. Допоки цього лютого тварини не почали вилазити в середину балкону, а обшивка не почала руйнуватися. Тоді вона і звернулась до спеціалістів. Про деталі рятівної операції розповіли в Українському центрі реабілітації рукокрилих.

Руді вечорниці ховались на балконі Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку

"Власниця квартири знала про наш Центр, тому одразу подзвонила нам та домовилась про нашу співпрацю з ремонтниками. Дуже важливо, щоб під час ремонту наші фахівці були поруч та контролювали як проходять роботи, аби кажанів не травмували та правильно транспортували до Центру", - розповіли фахівці та зізнались, що коли роботи почались, вони не знали, що на балконі ховається така велика кількість кажанів. А коли стало зрозуміло, що їх там кількасот, почались дні "нон-стоп роботи із рукокрилими".

Руді вечорниці Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку

"Протягом трьох днів, працюючи у декілька змін, ми перевіряли стан тварин, поїли їх водою та надавали першу допомогу виснаженим та голодним. Загалом нам вдалось врятували більше 900 рудих вечірниць", - розповіли в Українському центрі реабілітації рукокрилих .

Менеджерка центру Альона Шуленко розповіла, що це, напевно, перший випадок за часи роботи центру, коли процес відбувся повністю правильно. Жінка, балкон якої кажани обрали для зимівлі, знала, що їх не можна турбувати.

"Але обшивка почала опадати, вони почали лізти у квартиру і це вже стало небезпечно для людей. Жінка викликала нас. Ми домовилися, коли приїдемо. Наші ремонтники демонтували всі панелі на балкони і ми почали діставати кажанів", — розповіла Альона.

Кажанів окремо поміщають у спеціальні бавовняні мішечки. У центрі також винайшли зручний для тварин спосіб транспортування: це вішати мішечки на тремпелі.

Власниця квартири знала, що вечорниці зимують на її балконі Фото: Пресслужба Фельдман Екопарку

Протягом тижня 15 співробітників центру оглядали кожного кажана. Загалом стан колонії був задовільним, однак майже всі потребували додаткової уваги — лікування чи допомоги з виснаженням.

Зараз усю колонію відправили дозимувати у спеціальні кімнати центру, в яких регулюється температура та вологість.

Вже за два чи три тижні кажанів планують почати випускати. Першу групу мають відпустити у Харкові. Перед цим кожну тварину також оглядають та напоюють водою.

"Ми були дуже зворушені тим, що власниця балкону відповідально поставилась до ремонту та завдяки нашій співпраці такій великій кількості червонокнижних тварин вдалось зберегти життя", - зізнались у центрі.

