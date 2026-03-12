Проблемы с мусором в Ивано-Франковске: нет брони у работников и боятся терактов (видео)

Городской голова Руслан Марцинкив признал, что в городе есть проблема с вывозом мусора и отсутствием достаточного количества мусорников. Но объяснил, почему так произошло.

"Относительно свалок — есть эта проблема. Но сейчас также есть, ну, свалки — это также и потенциальное место, где можно заложить, в том числе в условиях войны, взрывчатку. Поэтому есть определенные моменты", — сказал Марцинкив, объяснив, что "есть вещи безопасности, которые нам не позволяют увеличивать количество свалок", во время прямого эфира.

Очевидно, городской голова, говоря о взрывчатке в людных местах, имел в виду вероятность терактов.

Вопрос о количестве урн на улицах Ивано-Франковска возник во время прямого эфира канала "Вежа", когда житель города Сергей пожаловался городскому голове на эту проблему. По его словам, иногда приходится долго искать урну, а если она и есть, то часто расположена внутри помещения.

Марцинкив призвал жителей пользоваться уже установленными урнами или выбрасывать мусор в соответствующие контейнеры.

Ранее в Ивано-Франковске возникла еще одна "мусорная" проблема. Жители улицы Донцова жаловались, что мусорные баки забросаны горой пакетов с мусором, который никто не вывозил.

Марцинкив отметил, что проблема с вывозом мусора была два дня из-за того, что у работников АТП-0928 (фирма которая занимается вывозом мусора) закончилось бронирование.

"Началось перебронирование и поэтому часть работников не выходила на работу... Мы решили эту проблему. И в тех районах, где были жалобы, будет гораздо лучше вывоз мусора", — заявил городской голова, отметив, что в ночь на 10 марта мусор все же вывезли.

Мэр добавил, что коммунальные службы уже ликвидировали накопленный мусор, а в районах, где поступали жалобы от жителей, ситуация с вывозом отходов должна стабилизироваться.

Напомним, во время теракта во Львове, который произошел в конце февраля, взрывчатка была заложена именно в мусорный бак. Этот момент попал на видео.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предлагал использовать дежурство автомобилей по номерным знакам в зависимости от даты, чтобы уменьшить пробки в городе.