Проблеми із сміттям в Івано-Франківську: нема броні в працівників та бояться терактів (відео)

Міський голова Руслан Марцінків визнав, що у місті є проблема із вивозом сміття та відсутністю достатньої кількості смітників. Але пояснив, чому так сталось.

"Щодо смітників — є ця проблема. Але зараз також є, ну, смітники — це також і потенційне місце, де можна закласти, в тому числі в умовах війни, вибухівку. Тому є певні моменти", - сказав Марцинків, пояснивши, що "є безпекові речі, які нам не дозволяють збільшувати кількість смітників", під час прямого ефіру.

Вочевидь, міський голова, кажучи про вибухівку у людних місцях, мав на увазі ймовірність терактів.

Питання про кількість смітників на вулицях Івано-Франківська виникло під час прямого ефіру каналу "Вежа", коли мешканець міста Сергій поскаржився міському голові на цю проблему. За його словами, інколи доводиться довго шукати урну, а якщо вона і є, то часто розташована всередині приміщення.

Марцінків закликав мешканців користуватися вже встановленими урнами або викидати сміття у відповідні контейнери.

Раніше в Івано-Франківську виникла ще одна "сміттєва" проблема. Мешканці вулиці Донцова скаржились, що сміттєві баки закидані горою пакетів зі сміттям, яке ніхто не вивозив.

Марцинків зазначив, що проблема з вивозом сміття була два дні через те, що у працівників АТП-0928 (фірма яка займається вивозом сміття) закінчилося бронювання.

"Почалося перебронювання і тому частина працівників не виходила на роботу… Ми вирішили цю проблему. І в тих районах, де були скарги, буде набагато краще вивіз сміття", - заявив міський голова, зазначивши, що у ніч на 10 березня сміття все ж таки вивезли.

Мер додав, що комунальні служби вже ліквідували накопичене сміття, а в районах, де надходили скарги від мешканців, ситуація з вивезенням відходів має стабілізуватися.

Нагадаємо, під час теракту у Львові, який стався наприкінці лютого, вибухівку було закладено саме у сміттєвий бак. Цей момент потрапив на відео.

Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пропонував використовувати чергування автомобілів за номерними знаками залежно від дати, щоб зменшити затори у місті.