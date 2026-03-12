"Просидел в теплом плену": чиновник из Александрии попал в скандал из-за оскорбления военного

Начальник управления по вопросам гражданской защиты Александрийского городского совета на Кировоградщине ответил на критическое сообщение в соцсети местного жителя Александра Гуржия, освобожденного из почти трехлетнего российского плена после пыток.

"Я был в шоке. Мне позвонили мать и жена, было более десяти звонков от побратимов, с которыми мы находились в одних камерах в Камышино в одном "теплом плену". Они предлагали приехать в Александрию", — рассказал Александр Гуржий журналистам "Суспільного".

Чиновник с Кировоградщины оскорбил военного

По словам военного, 8 марта он выложил сообщение в Facebook, в группе "Политическая Александрия". Поинтересовался, как в городе ситуация с бомбоубежищами. Вспомнил, как за три дня до полномасштабного вторжения ходил спрашивать об этом в управление гражданской защиты городского совета.

Пост Гуржия, который вызвал возмущение чиновника

"Мы хотели узнать, где людям прятаться в случае опасности. В ответ услышали грубость. Нас фактически выгнали из кабинета и сказали, что мы "лезем не в свое дело". Тогда мы задали простой вопрос: "Мы поедем на фронт, но где в это время будут прятаться наши дети?" Тот самый чиновник, который тогда рассказывал, что он офицер и в случае войны тоже пойдет на фронт, на фронт так и не пошел. Зато он до сих пор работает в теплом кабинете и продолжает заниматься вопросом бомбоубежищ в Александрии", — было сказано в заметке.

На эти слова начальник управления гражданской защиты Александрийского городского совета Игорь Ермолюк отреагировал комментарием:

"Гуржий просидел два года в теплом плену, и сейчас выполняет то, что обещал российским палачам. На фронт совсем не хочет идти, лучше блогерством заниматься, лить грязь на власть, расшатывать общество изнутри, помогает врагам дестабилизировать обстановку в военное время, чтобы многие люди были недовольны существующей властью".

Пост, который опубликовал чиновник из Александрии

Комментарий чиновник удалил через сутки, но он уже разошелся по соцсетям и вызвал возмущение военных. Особенно тех, с которыми Александр Гуржий был в российском плену. Гуржий говорит, что чиновник продолжает настаивать на своем.

"Он остается уверенным в своей правоте и угрожает мне проверками. Мы случайно встретились и этот человек на повышенных тонах продолжает тянуть свою тему, будучи уверенным, что прав и написал правду. Он заявил, что имеет моральное право оценивать. Я действующий военный, нахожусь на лечении, но не уволен и планирую вернуться в строй. Для меня было бы достаточно, чтобы этого чиновника уволили с занимаемой должности", — говорит Гуржий, который считает, что своим комментарием чиновник оскорбил всех защитников, которые пошли защищать Украину и пережили пытки в неволе.

Александр Гуржий рассказал, что впервые попал на фронт в 2014 году, второй раз — в феврале 2022, в начале полномасштабной войны. В плен попал в октябре 2022 года в Херсонской области во время наступления российской армии. Последнее место пребывания — город Камышин Волгоградской области. За два года и семь месяцев пережил пытки током, ему загоняли иглы под ногти, натравливали собак, били так, что сломали резиновую палку. В неволе он похудел на 44 килограмма. Домой военный вернулся 24 мая 2025 года в рамках обмена 1000 на 1000.

Журналисты пытались пообщаться с чиновником и даже пришли к нему на работу в Александрийский городской совет. Начальница управления информационной политики Юлия Марюхно сказала, что чиновник от комментария отказался.

"Игорь Ермолюк занимает должность начальника управления по вопросам гражданской защиты. Его позиция в том, что он отказался от комментария. На этом все. Это его официальная позиция", — заявила она. Кабинет Ермолюка был закрыт.

Журналисты направили информационный запрос городскому голове Сергею Кузьменко, чтобы узнать, как руководство Александрийского городского совета оценивает сообщение главы управления гражданской защиты Игоря Ермолюка о "теплом плену" и планирует ли принятие дисциплинарных решений. Сейчас "Суспільне" ожидает ответа.

Согласно закону "О доступе к публичной информации", ответ на информационный запрос должен быть предоставлен не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса. В случае, если запрос касается предоставления большого объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных, срок его рассмотрения может быть продлен до 20 рабочих дней с обоснованием такого продления.

