"Просидів у теплому полоні": чиновник з Олександрії втрапив у скандал через образу військового

Начальник управління з питань цивільного захисту Олександрійської міської ради на Кіровоградщині відповів на критичний допис у соцмережі місцевого жителя Олександра Гуржія, звільненого з майже трирічного російського полону після тортур.

"Я був в шоці. Мені подзвонили мати та дружина, було понад десять дзвінків від побратимів, з якими ми перебували в одних камерах в Комишиному в одному "теплому полоні". Вони пропонували приїхати в Олександрію", — розповів Олександр Гуржій журналістам "Суспільного".

Посадовець з Кіровоградщини образив військового

Зі слів військового, 8 березня він виклав допис у Facebook, у групі "Політична Олександрія". Поцікавився, як у місті ситуація з бомбосховищами. Згадав, як за три дні до повномасштабного вторгнення ходив питати про це до управління цивільного захисту міської ради.

Пост Гуржія, який викликав обурення посадовця

"Ми хотіли дізнатися, де людям ховатися у разі небезпеки. У відповідь почули грубість. Нас фактично вигнали з кабінету і сказали, що ми "ліземо не у свою справу". Тоді ми поставили просте запитання: "Ми поїдемо на фронт, але де в цей час ховатимуться наші діти?" Той самий чиновник, який тоді розповідав, що він офіцер і в разі війни теж піде на фронт, на фронт так і не пішов. Натомість він і досі працює у теплому кабінеті та продовжує займатися питанням бомбосховищ в Олександрії", — було сказано у дописі.

Відео дня

На ці слова начальник управління цивільного захисту Олександрійської міської ради Ігор Єрмолюк відреагував коментарем:

"Гуржій просидів два роки в теплому полоні, і зараз виконує те, що обіцяв російським катам. На фронт зовсім не хоче йти, краще блогерством займатися, лити бруд на владу, розхитувати суспільство з середини, допомагає ворогам дестабілізувати обстановку у воєнний час, щоб багато людей були незадоволені існуючою владою".

Пост, який опублікував посадовець з Олександрії

Коментар чиновник видалив через добу, але він вже розійшовся соцмережами та викликав обурення військових. Особливо тих, з якими Олександр Гуржій був у російському полоні. Гуржій каже, що чиновник продовжує наполягати на своєму.

"Він залишається впевненим у своїй правоті та погрожує мені перевірками. Ми випадково зустрілися і ця людина на підвищених тонах продовжує тягнути свою тему, будучи впевненим, що правий і написав правду. Він заявив, що має моральне право оцінювати. Я діючий військовий, перебуваю на лікуванні, але не звільнений і планую повернутися в стрій. Для мене було б достатньо, щоб цього посадовця звільнили із займаної посади", — каже Гуржій, який вважає, що своїм коментарем посадовець зневажив всіх захисників, які пішли захищати Україну і пережили тортури у неволі.

Олександр Гуржій розповів, що вперше потрапив на фронт у 2014 році, вдруге — у лютому 2022, на початку повномасштабної війни. У полон потрапив у жовтні 2022 року в Херсонській області під час наступу російської армії. Останнє місце перебування — місто Камишин Волгоградської області. За два роки й сім місяців пережив катування струмом, йому заганяли голки під нігті, нацьковували собак, били так, що зламали гумову палицю. У неволі він схуд на 44 кілограми. Додому військовий повернувся 24 травня 2025 року у рамках обміну 1000 на 1000.

Журналісти намагались поспілкуватись із чиновником та навіть прийшли до нього на роботу в Олександрійську міську раду. Начальниця управління інформаційної політики Юлія Марюхно сказала, що посадовець від коментаря відмовився.

"Ігор Єрмолюк займає посаду начальника управління з питань цивільного захисту. Його позиція в тому, що він відмовився від коментаря. На цьому все. Це його офіційна позиція", — заявила вона. Кабінет Єрмолюка був зачинений.

Журналісти направили інформаційний запит міському голові Сергієві Кузьменку, щоб дізнатись, як керівництво Олександрійської міської ради оцінює допис очільника управління цивільного захисту Ігоря Єрмолюка про "теплий полон" та чи планує ухвалення дисциплінарних рішень. Нині "Суспільне" очікує на відповідь.

Згідно з законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути наданий не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Нагадаємо, у Львові в мікрорайоні Левандівка під час повітряної тривоги не пускали людей до укриття в школі. Співробітники освітнього закладу нібито казали, що воно призначене лише для учнів.

Також виникав скандал у Подільському районі Києва, коли жінка з дитиною не змогла потрапити до цивільного укриття під час ракетно-дронової атаки РФ.