Филатов назвал Лаченкова "беременным тараканом": в сети разгорелся скандал между блогером и мэром

Между городским головой Днепра Борисом Филатовым и блогером Игорем Лаченковым вспыхнул открытый конфликт, который в соцсетях превратился в настоящую "войну сообщений". Причиной стала критика Филатова в отношении молодых блогеров в интервью "Украинской правде", после чего стороны обменялись резкими публикациями и личными оскорблениями.

Фокус собрал всю имеющуюся информацию об этом конфликте.

В частности, первопричиной нового конфликта стало интервью городского головы Днепра Бориса Филатова изданию "Украинская правда", где журналистка задела тему высказываний чиновника в отношении молодых блогеров. В этом разговоре Филатов подчеркнул, что ни разу не упоминал Лаченкова прямо, однако обратил внимание на явление "постпечатного общества", где аудитория слишком легко доверяет мнению молодых блогеров. По его словам, это касается не только 26-летнего Лаченко, но и 16-летнего блогера Тимофея Кучера, который набрал в Telegram более 200 тысяч подписчиков. Также мэр Днепра отметил, что популярность в соцсетях часто является призрачной и очень быстро исчезает, поэтому молодым авторам следует быть осторожными, чтобы не потерять репутацию.

Интервью городского головы Днепра Бориса Филатова изданию "Украинская правда"

"Смотрите, я думаю, что я не хочу останавливаться на Лачине. Я и на Кучери или на всех остальных ребятах говорил: "А почему? А он военноозанный, кто-то забронировал". Это, скажем так, уже спускаться на уровень пола. Я хочу сказать только одно: знаете, в чем проблема? Эта звездность, особенно в соцсетях, она, как это сказать, призрак, потому что очень легко потерять всю эту так называемую популярность или влияние. И я просто смотрю сейчас, каким путем идет Лачин. Он идет просто путем джокера Романа Кравца. Он играет в более высшей лиге, но просто идет по этому пути. Я бы хотел его предупредить, что не нужно это делать, потому что репутацию можно потерять очень быстро", — отметил он в интервью.

Мэр также рассказал, что лично не пользуется Instagram и другими соцсетями активно и планирует после завершения своей каденции отойти от онлайн-активности.

Конфликт между Леченковым и Филатовым — что они писали в Telegram

На свое упоминание в интервью Игорь Лаченков отреагировал в Telegram. Он отметил, что годами существовал миф о "днепровской мафии" Корбана и Филатова, однако на самом деле, по его словам, это обычные мародеры, которые грабят родной город и одновременно пишут пафосные посты в Facebook.

Лаченков назвал их "жалкими мародерами", которые пытаются создать образ "крепких хозяев города". По его словам, они отжимали имущество покойных друзей и сейчас считают собственный бизнес фактически бюджетом Днепра.

Публикации Игоря Лаченкова в Telegram Фото: Скриншот

"Хряк Филатов там что-то в интервью уп про меня хрюкнул, так вот, ты обычный рейдер своего города, и похуй сколько у тебя образований и докторских работ. Ты просто мародер", — написал он.

Не промолчал на обвинения в свой адрес и Борис Филатов. На своей странице в Telegram вечером 12 марта он написал, что следит за действиями Лаченкова и считает их попыткой играться с серьезным опытом. По его словам, сам он давно работает на высоком уровне, тогда как блогер еще не имел собственного опыта.

"С сегодняшнего дня ты, беременный таракан призывного возраста, будешь ежедневно подпрыгивать. Спроси у своих друзей-полупокерных, как я могу воевать. Долго и системно", — написал чиновник.

Публикация Бориса Филатова в Telegram Фото: Скриншот

После этого между блогером и мэром началась определенная "переброска" сообщениями, и их конфликт обострился на несколько следующих дней.

На пост о "беременном таракане" Лаченков отреагировал со смехом и написал: "Свинья Филатов обиделся на правду. Ну это уровень городского головы Днепра".

Сгенерированная местным пабликом фотография Бориса Филатова на фоне конфликта с Лаченом Фото: Telegram Сгенерированная местным пабликом фотография Лачена на фоне конфликта с Филатовым Фото: Telegram

Кроме того, в ответ на публикации Филатова Лаченков в своем Telegram-канале отметил, что во время употребления алкоголя городской голова не должен пользоваться телефоном. Он также заявил, что воспринимает некоторые высказывания как личные угрозы и планирует сообщить об этом иностранным партнерам и послам, которые интересуются Днепром.

Отбросив шутки, Лаченков написал, что не совершал никаких личных преступлений и не присваивал денег, поэтому имеет право публиковать материалы о коррупции и защищать антикоррупционные органы. Он обвинил Бориса Филатова в многолетнем грабеже города, отметив, что все это знают, но молчат.

Публикации Игоря Лаченкова в Telegram Фото: Скриншот

Блогер также прокомментировал обвинения Филатова в отношении его матери, которую мэр назвал коллаборационисткой. Лаченков отметил, что его мама работала судьей 25 лет, а попытки "надавить" на него из-за этого дела основываются на искаженной истории с делом "Южмаш", которую Филатов якобы использовал против него через СМИ.

Он пояснил, что решение международного арбитражного суда по "Южмашу" было законным, его не меняли украинские суды, и компания "Ростех" не получила никаких средств. По словам Лаченко, Филатов лишь повторяет старые фейки, которые ранее распространяли анонимные медиа, и использует их как личную атаку на блогера и его семью.

"Все что надо понимать о мафии Филатова это то, что он начал воевать и поливать фейковым дерьмом мою маму. Он это делает понимая что это фейк. Все фейки которые месяцами они обо мне писали на помойках теперь озвучивает лично Филатов", — добавил блогер.

Впоследствии в этот же день Борис Филатов опубликовал новое сообщение, в котором резко ответил Лаченкову. Мэр Днепра заявил, что блогер якобы уже "испугался" конфликта и начал активно реагировать на него в интернете.

В сообщении Филатов также предложил Лаченкову личную встречу. По его словам, он готов поговорить с блогером в прямом эфире об обвинениях, которые тот озвучивает, в частности относительно мародерства, рейдерства и других вопросов, которые стали предметом публичного спора.

Городской голова Днепра отметил, что ждет Лаченкова в понедельник, 16 марта, в 13:00 в своем рабочем кабинете в здании городского совета на проспекте Дмитрия Яворницкого, 75. По его словам, пропуск на имя блогера уже оформлен.

Публикация Бориса Филатова в Telegram Фото: Скриншот

"Ты смелый в интернете. Приезжай — будем соревноваться в интеллектуальной дуэли. И еще, малыш, мой последний совет: прекрати, пожалуйста, создавать посты десятками.Жду тебя", — говорится в его публикации.

В ответ на предложение Бориса Филатова о личной встрече Лаченков написал, что мэр "продолжает публиковать сообщения" и пригласил его приехать на Каштан на Рейтарской завтра в 12:00.

Блогер также пошутил, что до сих пор мэр еще не назначал ему "стрелку", и назвал его "достойным украинским политиком" в ироническом смысле. Более того, Лаченков обратил внимание на серьезность ситуации, а также отметил, что днепряне выбрали человека с нестабильным поведением для руководства прифронтовым городом. Он также добавил, что интересно будет посмотреть, сколько журналистов завтра осветят общение городского головы с блогером.

Позже Лаченков написал, что будет занят своими "блогерскими делами" и предложил перенести встречу на 14:00 на Рейтарской.

"Боря, закусывай, последняя бутылка была лишней", — написал Лачен.

Кроме того, Лаченков обратился к народным депутатам Дмитрию Лубинцу и Виктору Павлущику и выразил надежду, что как представители государственных институтов они все же выполнят свои обязанности и отреагируют на ситуацию.

"Потому что шутки шутками, а в Украине так городской голова может разговаривать у себя на кухне", — добавил блогер.

В ответ на очередное сообщение общественного деятеля Борис Филатов отметил, что не имеет времени на длительные споры и призвал Лачена прекратить публичные обвинения в соцсетях и обращения к различным лицам, включая послов и СМИ.

Также Филатов подчеркнул, что личная встреча была предложена для того, чтобы Лаченко мог открыто и публично задать все вопросы и подтвердить свои обвинения. Мэр отметил, что ждет блогера в понедельник в 13:00.

Публикация Бориса Филатова в Telegram Фото: Скриншот

"И еще, малолетка, будь готов объяснить своей аудитории, почему находишься в розыске за уклонение от мобилизации и почему правоохранительные органы на это не реагируют. Жду тебя в понедельник в 13:00", — написал мэр.

В ответ на последнее сообщение Бориса Филатова на момент написания этой новости Лаченков отметил, что уже второй день городской голова Днепра посвящает ему публикации, и с иронией назвал Филатова своей "новой фанаткой".

"Ну во первых я не хожу на свидания как ты, во вторых жду встречи на рейтарской сегодня в 14:00, если не приедешь то ты интернет лох", — отметил Лачен.

Публикация Игоря Лаченкова в Telegram Фото: Скриншот

Кроме того, Лаченков попросил Филатова разблокировать его в Facebook, спросив, почему был "забанен".

Напомним, в интервью изданию "УП" Филатов также рассказал, что лично хочет, чтобы война в Украине завершилась как можно быстрее, ведь длительный конфликт истощает людей и уносит жизни.

Ранее Фокус писал, что 20 января в городской совет Днепра пришли правоохранители с обысками. Мэр города призвал прекратить пустые заявления о "единстве нации и несокрушимости" и взять на себя ответственность за действия подчиненных, которые, по его мнению, ведут себя как "пятая колонна".