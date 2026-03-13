Філатов назвав Лаченкова "вагітним тарганом": у мережі розгорівся скандал між блогером і мером

Між міським головою Дніпра Борисом Філатовим та блогером Ігорем Лаченковим спалахнув відкритий конфлікт, який у соцмережах перетворився на справжню "війну дописів". Причиною стала критика Філатова щодо молодих блогерів у інтерв’ю "Українській правді", після чого сторони обмінялися різкими публікаціями та особистими образами.

Фокус зібрав усю наявну інформацію про цей конфлікт.

Зокрема, першопричиною нового конфлікту стало інтерв’ю міського голова Дніпра Бориса Філатова виданню "Українська правда", де журналістка зачепила тему висловлювань посадовця стосовно молодих блогерів. У цій розмові Філатов підкреслив, що жодного разу не згадував Лаченкова прямо, однак звернув увагу на явище "постдрукарського суспільства", де аудиторія надто легко довіряє думці молодих блогерів. За його словами, це стосується не лише 26-річного Лаченка, а й 16-річного блогера Тимофея Кучера, який набрав у Telegram понад 200 тисяч підписників. Також мер Дніпра зазначив, що популярність у соцмережах часто є примарною і дуже швидко зникає, тому молодим авторам слід бути обережними, щоб не втратити репутацію.

Відео дня

Інтерв"ю міського голова Дніпра Бориса Філатова виданню "Українська правда"

"Дивіться, я думаю, що я не хочу зупинятися на Лачині. Я і на Кучері або на всіх інших хлопцях казав: "А чому? А він військовоозаний, хтось забронював". Це, скажемо так, вже спускатися на рівень підлоги. Я хочу сказати тільки одне: знаєте, у чому проблема? Оця зірковість, особливо в соцмережах, вона, як це сказати, примара, тому що дуже легко втратити всю цю так звану популярність або вплив. І я просто дивлюсь зараз, яким шляхом іде Лачин. Він іде просто шляхом джокера Романа Кравця. Він грає в більш вищій лізі, але просто йде цим шляхом. Я б хотів його попередити, що не потрібно це робити, бо репутацію можна втратити дуже швидко", — зауважив він в інтерв’ю.

Мер також розповів, що особисто не користується Instagram та іншими соцмережами активно і планує після завершення своєї каденції відійти від онлайн-активності.

Конфлікт між Леченковим та Філатовим — що вони писали у Telegram

На свою згадку в інтерв’ю Ігор Лаченков відреагував у Telegram. Він зазначив, що роками існував міф про "дніпровську мафію" Корбана та Філатова, проте насправді, за його словами, це звичайні мародери, які грабують рідне місто та одночасно пишуть пафосні пости у Facebook.

Лаченков назвав їх "жалюгідними мародерами", які намагаються створити образ "міцних господарів міста". За його словами, вони віджимали майно покійних друзів і нині вважають власний бізнес фактично бюджетом Дніпра.

Публікації Ігоря Лаченкова у Telegram Фото: Скриншот

"Хряк Філатов там шось в інтервʼю уп про мене хрюкнув, так ось, ти звичайний рейдер свого міста, і похуй скільки в тебе освіт та докторських робіт. Ти просто мародер", — написав він.

Не промовчав на звинувачення у свою адресу і Борис Філатов. На своїй сторінці в Telegram ввечері 12 березня він написав, що слідкує за діями Лаченкова і вважає їх спробою гратися з серйозним досвідом. За його словами, сам він давно працює на високому рівні, тоді як блогер ще не мав власного досвіду.

"З сьогоднішнього дня ти, вагітний тарган призовного віку, будеш щодня підстрибувати. Запитай у своїх друзів-півпокерних, як я можу воювати. Довго і системно", — написав посадовець.

Публікація Бориса Філатова у Telegram Фото: Скриншот

Після цього між блогером та мером почалася певне "перекидування" повідомленнями, і їхній конфлікт загострився на кілька наступних днів.

На пост про "вагітного таргана" Лаченков відреагував зі сміхом та написав: "Свиня Філатов образився на правду. Ну це рівень міського голови Дніпра".

Згенерована місцевим пабліком світлина Бориса Філатова на тлі конфлікту з Лаченом Фото: Telegram Згенерована місцевим пабліком світлина Лачена на тлі конфлікту з Філатовим Фото: Telegram

Крім того, у відповідь на публікації Філатова Лаченков у своєму Telegram-каналі зазначив, що під час вживання алкоголю міський голова не повинен користуватися телефоном. Він також заявив, що сприймає деякі висловлювання як особисті погрози і планує повідомити про це іноземних партнерів та послів, які цікавляться Дніпром.

Відкинувши жарти, Лаченков написав, що не вчиняв жодних особистих злочинів і не привласнював грошей, тому має право публікувати матеріали про корупцію та захищати антикорупційні органи. Він звинуватив Бориса Філатова у багаторічному грабунку міста, зазначивши, що всі це знають, але мовчать.

Публікації Ігоря Лаченкова у Telegram Фото: Скриншот

Блогер також прокоментував звинувачення Філатова щодо його матері, яку мер назвав колаборанткою. Лаченков наголосив, що його мама працювала суддею 25 років, а спроби "натиснути" на нього через цю справу ґрунтуються на перекрученій історії зі справою "Южмаш", яку Філатов нібито використав проти нього через ЗМІ.

Він пояснив, що рішення міжнародного арбітражного суду щодо "Южмаш" було законним, його не змінювали українські суди, і компанія "Ростех" не отримала жодних коштів. За словами Лаченка, Філатов лише повторює старі фейки, які раніше поширювали анонімні медіа, і використовує їх як особисту атаку на блогера та його родину.

"Все що треба розуміти про мафію Філатова це те що він почав воювати та поливати фейковим лайном мою маму. Він це робить розуміючи що це фейк. Всі фейки які місяцями вони про мене писали на помийках тепер озвучує особисто філатов", — додав блогер.

Згодом цього ж дня Борис Філатов опублікував новий допис, у якому різко відповів Лаченкову. Мер Дніпра заявив, що блогер нібито вже "злякався" конфлікту та почав активно реагувати на нього в інтернеті.

У повідомленні Філатов також запропонував Лаченкову особисту зустріч. За його словами, він готовий поговорити з блогером у прямому ефірі про звинувачення, які той озвучує, зокрема щодо мародерства, рейдерства та інших питань, які стали предметом публічної суперечки.

Міський голова Дніпра зазначив, що чекає Лаченкова у понеділок, 16 березня, о 13:00 у своєму робочому кабінеті в будівлі міської ради на проспекті Дмитра Яворницького, 75. За його словами, пропуск на ім’я блогера вже оформлено.

Публікація Бориса Філатова у Telegram Фото: Скриншот

"Ти сміливий в інтернеті. Приїжджай — змагатимемося в інтелектуальній дуелі. І ще, малюк, моя остання порада: припини, будь ласка, створювати пости десятками.Чекаю на тебе", — йдеться в його публікації.

У відповідь на пропозицію Бориса Філатова про особисту зустріч Лаченков написав, що мер "продовжує публікувати дописи" і запросив його приїхати на Каштан на Рейтарській завтра о 12:00.

Блогер також пожартував, що до цього часу мер ще не призначав йому "стрілку", і назвав його "гідним українським політиком" у іронічному сенсі. Ба більше, Лаченков звернув увагу на серйозність ситуації, а також наголосив що дніпряни обрали людину з нестабільною поведінкою для керівництва прифронтовим містом. Він також додав, що цікаво буде подивитися, скільки журналістів завтра висвітлять спілкування міського голови з блогером.

Пізніше Лаченков написав, що буде зайнятий своїми "блогерськими справами" і запропонував перенести зустріч на 14:00 на Рейтарській.

"Боря, закусуй, остання пляшка була зайвою", — написав Лачен.

Крім того, Лаченков звернувся до народних депутатів Дмитра Лубінця та Віктора Павлущика та висловив сподівання, що як представники державних інституцій вони все ж виконають свої обов’язки і відреагують на ситуацію.

"Бо жарти жартами, а в Україні так міський голова може розмовляти в себе на кухні", — додав блогер.

У відповідь на чергове повідомлення громадського діяча Борис Філатов зазначив, що не має часу на тривалі суперечки та закликав Лачена припинити публічні обвинувачення в соцмережах і звертання до різних осіб, включно з послами та ЗМІ.

Також Філатов підкреслив, що особиста зустріч була запропонована для того, щоб Лаченко міг відкрито і публічно поставити всі питання та підтвердити свої звинувачення. Мер зазначив, що чекає на блогера в понеділок о 13:00.

Публікація Бориса Філатова у Telegram Фото: Скриншот

"І ще, малолітку, будь готовий пояснити своїй аудиторії, чому перебуваєш у розшуку за ухиляння від мобілізації та чому правоохоронні органи на це не реагують. Чекаю на тебе в понеділок о 13:00", — написав мер.

У відповідь на останнє повідомлення Бориса Філатова на момент написання цієї новини Лаченков зазначив, що вже другий день міський голова Дніпра присвячує йому публікації, і з іронією назвав Філатова своєю "новою фанаткою".

"Ну по перше я не ходжу на побачення як ти, по друге чекаю на зустрічі на рейтарській сьогодні о 14:00, якщо не приїдеш то ти інтернет лох", — зауважив Лачен.

Публікація Ігоря Лаченкова у Telegram Фото: Скриншот

Крім того, Лаченков попросив Філатова розблокувати його у Facebook, запитавши, чому був "забанений".

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню "УП" Філатов також розповів, що особисто прагне, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше, адже тривалий конфлікт виснажує людей і забирає життя.

Раніше Фокус писав, що 20 січня до міської ради Дніпра прийшли правоохоронці з обшуками. Мер міста закликав припинити порожні заяви про "єдність нації та незламність" і взяти на себе відповідальність за дії підлеглих, які, на його думку, поводять себе як "п’ята колона".