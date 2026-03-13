Экс-глава Николаевской МСЭК пошла на сделку со следствием: передала 5 миллионов на ВСУ

В Николаеве бывшая глава областной медико-социальной экспертной комиссии заключила с прокуратурой соглашение о признании виновности. Из-за этого она получит условный срок вместо тюрьмы.

За это она согласилась перевести почти 5 миллионов гривен в адрес одной из воинских частей. Об этом сообщили в Telegram Центрального районного суда Николаева.

Бывшую и.о. главного врача областного центра медико-социальной экспертизы Николаевского областного совета подозревали в том, что она организовала схему уклонения от мобилизации. В частности, путем составления ложных выводов комиссии, в котором военнообязанному предоставляли инвалидность III степени, из-за чего он получал отсрочку от службы.

Также ее обвиняли в недостоверном декларировании.

В то же время обвиняемая признала себя виновной. Она согласилась сотрудничать со следствием в другом уголовном производстве, а также на согласованное сторонами наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком.

Также ее должны лишить права занимать административно-распорядительные должности в учреждениях здравоохранения на три года. Суд сейчас готовится к вынесению приговора.

В начале заседания адвокат обвиняемой попросил приобщить к материалам дела квитанцию о переводе его клиенткой 4 737 860 грн в качестве благотворительного взноса в адрес одной из воинских частей.

22 октября 2024 года СБУ сообщило о разоблачении руководительницы областного центра МСЭК Николаевского облсовета на коррупционных схемах для уклонистов. У нее нашли более 450 тыс. долларов, а также обнаружила российский паспорт у ее сына.

В тот же день Владимир Зеленский подписал ввел в действие решение СНБО относительно деятельности МСЭК. Оно предусматривает ликвидацию Медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы МСЭК в Украине.