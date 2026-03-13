Ексголова Миколаївської МСЕК пішла на угоду зі слідством: передала 5 мільйонів на ЗСУ

У Миколаєві колишня голова обласної медико-соціальної експертної комісії уклала з прокуратурою угоду про визнання винуватості. Через це вона отримає умовний термін замість в'язниці.

За це вона погодилася переказати майже 5 мільйонів гривень на адресу однієї з військових частин. Про це повідомили в Telegram Центрального районного суду Миколаєва.

Колишню в.о. головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської обласної ради підозрювали в тому, що вона організувала схему ухилення від мобілізації. Зокрема, шляхом складання неправдивих висновків комісії, у якому військовозобов'язваному надавали інвалідність III ступеню, через що він отримував відстрочку від служби.

Також її обвинувачували в недосовірному декларуванні.

Водночас обвинувачена визнала себе винуватою. Вона погодилася співпрацювати зі слідством в іншому кримінальному провадженні, а також на узгоджене сторонами покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років з іспитовим терміном.

Відео дня

Також її мають позбавити права обіймати адміністративно-розпорядчі посади у закладах охорони здоров'я на три роки. Суд наразі готується до винесення вироку.

На початку засідання адвокат обвинуваченої попросив долучити до матеріалів справи квитанцію про переказ його клієнткою 4 737 860 грн в якості благодійного внеску на адресу однієї з військових частин.

22 жовтня 2024 року СБУ повідомило про викриття очільниці обласного центру МСЕК Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів. У неї знайшли понад 450 тис. доларів, а також виявила російський паспорт у її сина.

У той же день Володимир Зеленський підписав увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК. Воно передбачає ліквідацію Медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи МСЕК в Україні.