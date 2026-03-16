Обещали службу в тылу и отсрочки от призыва: в Украине разоблачили новые "уклонистские схемы"

Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Национальная полиция разоблачили новые схемы уклонения от мобилизации и задержали лиц, подозреваемых в организации схем в разных регионах.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, в Киеве сотрудники столичного Главка СБУ совместно с Государственным бюро расследований и во взаимодействии с руководством МВД разоблачили должностных лиц Национальной гвардии, которых подозревают в переводе мобилизованных в тыловые подразделения.

По материалам дела, к организации сделки причастны сотрудник штаба и заместитель командира батальона НГУ. Для выполнения "посреднических" функций они, как утверждают в Службе безопасности, привлекли знакомого военного в отставке.

"Установлено, что за деньги они предлагали клиентам перевод из фронтовых районов в воинские части, удаленные от зоны боевых действий", — добавили в ведомстве.

В Кременчуге военная контрразведка СБУ разоблачила начальника районного ТЦК и двух его сообщников, которых подозревают в безосновательном "списывании" мужчин с воинского учета по состоянию здоровья. По информации правоохранителей, для этого фигуранты использовали свои связи в ВВК.

На Львовщине военные контрразведчики СБУ задержали представителя штаба учебного центра ВСУ. По данным следствия, он за взятки обещал мобилизованным после подготовки на полигоне службу в тылу вместо отправки на фронт.

Еще одного фигуранта задержали в Черкассах.

"Им оказался владелец сети ломбардов, который за 10 тысяч долларов организовывал фиктивные браки с лицами с инвалидностью, что позволяло клиентам получить статус опекуна и избежать мобилизации", — сообщили в СБУ.

В ведомстве добавили, что таким образом военнообязанные надеялись получить отсрочку от призыва, а также планировали выезд за границу под видом сопровождения "жены" с инвалидностью на лечение.

В ведомстве отметили, что сейчас фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 336 (соучастие в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Подозреваемым лицам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, 11 марта в СБУ сообщили, что совместно с полицией разоблачили очередные схемы уклонения от мобилизации. Было задержано 13 организаторов в Киеве, Чернигове, Винницкой, Львовской и Закарпатской областях.

Также напомним, что несколькими днями ранее украинский нардеп от фракции "Батькивщина", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко сообщал, что в ВР обсуждают несколько законодательных инициатив, которые должны усилить ответственность за самовольное оставление воинской части и нарушение мобилизационных правил.