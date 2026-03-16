Обіцяли службу в тилу й відстрочки від призову: в Україні викрили нові "ухилянтські схеми"

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань і Національна поліція викрили нові схеми ухилення від мобілізації та затримали осіб, підозрюваних в організації оборудок у різних регіонах.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, у Києві співробітники столичного Главку СБУ спільно з Державним бюро розслідувань та у взаємодії з керівництвом МВС викрили посадовців Національної гвардії, яких підозрюють у переведенні мобілізованих до тилових підрозділів.

За матеріалами справи, до організації оборудки причетні співробітник штабу та заступник командира батальйону НГУ. Для виконання "посередницьких" функцій вони, як стверджують у Службі безпеки, залучили знайомого військового у відставці.

"Встановлено, що за гроші вони пропонували клієнтам переведення з фронтових районів до військових частин, віддалених від зони бойових дій", — додали у відомстві.

У Кременчуку військова контррозвідка СБУ викрила начальника районного ТЦК і двох його спільників, яких підозрюють у безпідставному "списуванні" чоловіків з військового обліку за станом здоров’я. За інформацією правоохоронців, для цього фігуранти використовували свої зв’язки у ВЛК.

На Львівщині військові контррозвідники СБУ затримали представника штабу навчального центру ЗСУ. За даними слідства, він за хабарі обіцяв мобілізованим після підготовки на полігоні службу в тилу замість відправки на фронт.

Ще одного фігуранта затримали в Черкасах.

"Ним виявився власник мережі ломбардів, який за 10 тисяч доларів організовував фіктивні шлюби з особами з інвалідністю, що давало змогу клієнтам отримати статус опікуна і уникнути мобілізації", — повідомили в СБУ.

У відомстві додали, що в такий спосіб військовозобов’язані сподівалися отримати відстрочку від призову, а також планували виїзд за кордон під виглядом супроводу "дружини" з інвалідністю на лікування.

У відомстві зауважили, що наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 336 (співучасть в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Підозрюваним особам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 11 березня в СБУ повідомили, що спільно з поліцією викрили чергові схеми ухилення від мобілізації. Було затримано 13 організаторів у Києві, Чернігові, Вінницькій, Львівській і Закарпатській областях.

Також нагадаємо, що кількома днями раніше український нардеп від фракції "Батьківщина", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко повідомляв, що у ВР обговорюють кілька законодавчих ініціатив, які мають посилити відповідальність за самовільне залишення військової частини та порушення мобілізаційних правил.