Под Киевом продают имение за $4 млн: бывший налоговик утверждает, что получил его в наследство

В Киевской области на продажу выставили имение стоимостью 4 миллиона долларов. Его продает бывший работник налоговой и МВД Александр Стетюха, который после увольнения создал антикоррупционную общественную организацию.

Дом площадью более тысячи квадратных метров, а на территории есть бассейн и отдельный четырехэтажный дом для гостей. Об этом сообщило издание "Телеграф".

В самом поместье пять спален, семь санузлов, четыре гардеробные, зона для персонала. Также он обустроен генератором на 90 киловатт.

"Это масштабная резиденция премиум-уровня, созданная для жизни без компромиссов — с высокими технологиями, продуманной архитектурой и исключительным уровнем комфорта. Объект сочетает основной дом, SPA-крыло, гостевой дом и гектар ландшафтной территории с водой, что формирует полноценный частный особняк представительского класса", — говорится в описании дома.

На территории также открытый бассейн и зона отдыха, а также крытая терраса-беседка с панорамным остеклением.

Имение под Киевом Фото: Скриншот

Что известно о владельце дома

Согласно Реестру прав на недвижимое имущество, владельцем дома с 2023 года является Александр Стетюха и его жена Марианна Яровая. Имение он получил на основании наследственного договора.

Сам он рассказал, что наследство оставили бабушка и дедушка его жены. В комментарии он рассказал, что все состояние получил от своей семьи, однако не рассказал, чем именно занимались бабушка и дедушка его жены.

Сейчас Стетюха является ФЛП, который был зарегистрирован после того, как он получил дом по наследству. До этого он не занимался бизнесом. В то же время он является одним из соучредителей ОО "Социальный институт противодействия коррупции".

До этого он работал в Главном управлении МВД в городе Киеве и в налоговой. В сервисе GetContact его номер подписан "Александр Николаевич служба безопасности Миндоходов", "Олекс Мик УБОП", "Александр Николаевич ДВБ Миндоборы".

Сейчас Министерство доходов и сборов реорганизовано в Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу.

Отец Стетюха ранее был директором закрытого ныне госпредприятия "Государственное специализированное издательство "Украина". В 2014-м Александр Стетюха купил на этой же улице, на который находится имение, небольшой дом площадью 118,4 кв. м.

Какое еще имущество имеет Стетюха

Александр Стетюха, кроме дома под Гостомелем, имеет пять паркомест и три квартиры в ЖК "Аристократ" в центре Киева. Квадратный метр без ремонта в этом ЖК стоит около 2,3 тыс. долларов, с ремонтом — около 3,5 тыс. долларов. Паркоместа здесь продают по цене от 23 тыс. долларов. Мужчина имеет три квартиры площадью 111,2 квадратных метра, 55,7 квадратных метра и 127,4 квадратных метра. Они были оформлены на него в 2023 году на основании наследственного договора.

По наименьшим оценкам недвижимость в ЖК "Аристократ" и два дома в Гостомеле оцениваются минимум в 5 миллионов долларов.

Соседний особняк площадью 528,9 кв. м в Гостомеле принадлежит 78-летнему отцу экс-податчика. Его оформили на основании договора купли-продажи еще в 2014-м.

С кем Стетюха создал антикоррупционное ОО

Александр Стетюха создал общественную организацию "Социальный институт противодействия коррупции", а также является председателем правления.

До него этот ГО возглавлял Святослав Дубина, бывший начальник департамента служебной этики Министерства доходов и сборов.

Он также имеет дом площадью 429,2 кв. м в с. Рожевка Броварского района.

Он работал начальником отдела внешних отношений Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой службы, а в 2021 году пытался податься на конкурс по избранию главы Бюро экономической безопасности.

Другой соучредитель ОО — Виталий Коростелев, который работал в офисе Миндоходов по обслуживанию крупных плательщиков, а после 2014 был люстрирован. До этого он возглавлял управление налоговой милиции в Донецкой области.

С 2013 года он имеет паркоместо в элитном ЖК "Диамант", а его жена владеет квартирой площадью 164,5 кв. м в этом же ЖК. В 2021-м в этом же ЖК паркоместо оформили на его дочь Марию.

В 2022-м дочь бывшего налоговика стала владелицей квартиры в ЖК "Бульвар Фонтанов" площадью 125 кв. м и двух паркомест. Это один из самых дорогих в Киеве ЖК. Такая квартира с паркоместами может стоить более 500 тыс. долларов. Его мать имеет синий автомобиль Mercedes-Benz G 500.

Все участники ОО — бывшие сотрудники МВД, которые занимались расследованием экономических преступлений, а также налоговики.

В комментарии "Телеграфу" Стетюха заявил, что он вместе с бывшими коллегами планировал помогать писать законы.

