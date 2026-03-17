Під Києвом продають маєток за $4 млн: колишній податківець стверджує, що отримав його в спадок

У Київській області на продаж виставили маєток вартістю 4 мільйони доларів. Його продає колишній працівник податкової та МВС Олександр Стетюха, який після звільнення створив антикорупційну громадську організацію.

Будинок площею понад тисяча квадратних метрів, а на території є басейн та окремий чотириповерховий будинок для гостей. Про це повідомило видання "Телеграф".

У самому маєтку п'ять спалень, сім санвузлів, чотири гардеробні, зона для персоналу. Також він облаштований генератором на 90 кіловат.

"Це масштабна резиденція преміумрівня, створена для життя без компромісів — з високими технологіями, продуманою архітектурою та винятковим рівнем комфорту. Об’єкт поєднує основний будинок, SPA-крило, гостьовий будинок і гектар ландшафтної території з водою, що формує повноцінний приватний маєток представницького класу", — йдеться в описі будинку.

На території також відкритий басейн та зона відпочинку, а також крита тераса-альтанка з панорамним склінням.

Маєток під Києвом Фото: Скриншот

Що відомо про власника будинка

Відповідно до Реєстру прав на нерухоме майно, власником будинку з 2023 року є Олександр Стетюха та його дружина Маріанна Ярова. Маєток він отримав на підставі спадкового договору.

Сам він розповів, що спадок залишили бабуся та дідусь його дружини. У коментарі він розповів, що всі статки отримав від своєї родини, однак не розповів, чим саме займалися бабуся та дідусь його дружини.

Наразі Стетюха є ФОП, який було зареєстровано після того, як він отримав будинок у спадщину. До цього він не займався бізнесом. Водночас він є одним із співзасновників ГО "Соціальний інститут протидії корупції".

До цього він працював у Головному управлінні МВС у місті Києві та в податковій. У сервісі GetContact його номер підписано "Олександр Миколайович служба безпеки Міндоходи", "Олекс Мик УБОЗ", "Олександр Миколайович ДВБ Мінзбори".

Наразі Міністерство доходів та зборів реорганізоване в Державну митну службу та Державну податкову службу.

Батько Стетюха раніше був директором закритого нині держпідприємства "Державне спеціалізоване видавництво "Україна". У 2014-му Олександр Стетюха купив на цій же вулиці, на який знаходиться маєток, невеликий будинок площею 118,4 кв. м.

Яке ще майно має Стетюха

Олександр Стетюха, крім будинку під Гостомелем, має п'ять паркомісць та три квартири в ЖК "Аристократ" у центрі Києва. Квадратний метр без ремонту в цьому ЖК коштує близько 2,3 тис. доларів, з ремонтом — близько 3,5 тис. доларів. Паркомісця тут продають за ціною від 23 тис. доларів. Чоловік має три квартири площею 111,2 квадратних метра, 55,7 квадратних метра та 127,4 квадратних метра. Вони були оформлені на нього в 2023 році на підставі спадкового договору.

За найменшими оцінками нерухомість в ЖК "Аристократ" та два будинки в Гостомелі оцінюються щонайменше в 5 мільйонів доларів.

Сусідній маєток площею 528,9 кв. м в Гостомелі належить 78-річному батьку експодатківця. Його оформили на підставі договору купівлі-продажу ще у 2014-му.

З ким Стетюха створив антикорупційне ГО

Олександр Стетюха створив громадську організацію "Соціальний інститут протидії корупції", а також є головою правління.

До нього цей ГО очолював Святослав Дубина, колишній начальник департаменту службової етики Міністерства доходів і зборів.

Він також має будинок площею 429,2 кв. м в с. Рожівка Броварського району.

Він працював начальником відділу зовнішніх відносин Головного управління податкової міліції Державної податкової служби, а в 2021 році намагався податися на конкурс з обрання голови Бюро економічної безпеки.

Інший співзасновник ГО — Віталій Коростельов, який працював в офісі Міндоходів з обслуговування великих платників, а після 2014 був люстрований. До цього він очолював управління податкової міліції у Донецькій області.

З 2013 року він має паркомісце в елітному ЖК "Діамант", а його дружина володіє квартирою площею 164,5 кв. м в цьому ж ЖК. У 2021-му в цьому ж ЖК паркомісце оформили на його доньку Марію.

У 2022-му донька колишнього податківця стала власницею квартири в ЖК "Бульвар Фонтанів" площею 125 кв. м та двох паркомісць. Це один з найдорожчих в Києві ЖК. Така квартира з паркомісцями може коштувати понад 500 тис. доларів. Його матір має синій автомобіль Mercedes-Benz G 500.

Усі учасники ГО — колишні співробітники МВС, які займались розслідуванням економічних злочинів, а також податківці.

У коментарі "Телеграфу" Стетюха заявив, що він разом з колишніми колегами планував допомагати писати закони.

