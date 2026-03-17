$2000 за "решение вопроса": на Прикарпатье разоблачили чиновника ТЦК

На Ивано-Франковщине правоохранители разоблачили чиновника районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которого подозревают в вымогательстве взятки. По данным следствия, он требовал 2000 долларов США за обещание "решить вопрос" военного учета и снять людей с розыска.

На Прикарпатье правоохранители задержали чиновника районного ТЦК и СП, которого подозревают в вымогательстве неправомерной выгоды, как сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора 17 марта. По данным следствия, 36-летний подполковник, который временно исполнял обязанности руководителя учреждения, требовал деньги от двух военнообязанных граждан.

$2000 за "решение вопроса"

По информации следствия, мужчины обратились в ТЦК, чтобы выяснить возможность снятия их с военного розыска. Чиновник объяснил им, что они должны прибыть в ТЦК для составления административного протокола, после чего их могут мобилизовать. Но он предложил им альтернативу — избежать этого за деньги.

Відео дня

"В марте он получил оговоренную сумму двумя частями. Во время передачи второй — его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона 13 марта 2026 года ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины", — отметил Офис генпрокурора.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Кроме того, в суд подано ходатайство об отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность чиновника к другим подобным случаям.

Напомним, что российский ударный дрон попал в здание, где размещались окружная прокуратура и районный ТЦК и СП в городе Городня. Это произошло во время одного из недавних обстрелов Черниговской области В результате атаки были повреждены фасад, крыша и остекление окон здания.

Ранее мы также информировали, что в Украине могут изменить порядок вручения повесток и проверки военно-учетных документов. В частности, законопроект предусматривает, что работники ТЦК не смогут силой забирать людей с улиц, а только вручать повестки с вызовом в центр комплектования. Если военнообязанный не появится в течение 14 дней, ТЦК будет иметь право наложить административный штраф и передать информацию в соответствующие реестры.