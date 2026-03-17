$2000 за "вирішення питання": на Прикарпатті викрили посадовця ТЦК

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили посадовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у вимаганні хабаря. За даними слідства, він вимагав 2000 доларів США за обіцянку "вирішити питання" військового обліку та зняти людей з розшуку.

На Прикарпатті правоохоронці затримали посадовця районного ТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди, як повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора 17 березня. За даними слідства, 36-річний підполковник, який тимчасово виконував обов’язки керівника установи, вимагав гроші від двох військовозобов’язаних громадян.

$2000 за "вирішення питання"

За інформацією слідства, чоловіки звернулися до ТЦК, щоб з’ясувати можливість зняття їх із військового розшуку. Посадовець пояснив їм, що вони повинні прибути до ТЦК для складання адміністративного протоколу, після чого їх можуть мобілізувати. Але він запропонував їм альтернативу — уникнути цього за гроші.

"У березні він отримав обумовлену суму двома частинами. Під час передачі другої — його затримали у порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону 13 березня 2026 року йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України", — зазначив Офіс генпрокурора.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Крім того, до суду подано клопотання про відсторонення підозрюваного від займаної посади. Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність посадовця до інших подібних випадків.

Нагадаємо, що російський ударний дрон влучив у будівлю, де розміщувалися окружна прокуратура та районний ТЦК і СП у місті Городня. Це сталося під час одного з нещодавніх обстрілів Чернігівської області Унаслідок атаки було пошкоджено фасад, дах та скління вікон будівлі.

Раніше ми також інформували, що в Україні можуть змінити порядок вручення повісток та перевірки військово-облікових документів. Зокрема, законопроєкт передбачає, що працівники ТЦК не зможуть силою забирати людей з вулиць, а лише вручатимуть повістки із викликом до центру комплектування. Якщо військовозобов’язаний не з’явиться протягом 14 днів, ТЦК матиме право накласти адміністративний штраф і передати інформацію до відповідних реєстрів.