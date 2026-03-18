Экологи бьют тревогу: в Одессе море пожелтело и странно пахнет, что произошло (фото)

Загрязнение в Черное море могло распространиться из Аджалыкского лимана. Экологи предполагают, что это произошло после атаки России 20 декабря 2025 года. Тогда в водоем попало много подсолнечного масла.

В Одессе на пляжах "Отрада" и "Ланжерон" море пожелтело и начало странно пахнуть. Экологи связывают этот инцидент с последствиями атаки России на портовую инфраструктуру в декабре 2025 года. Соответствующие исследования, проведенные во время обследования акватории и побережья Черного моря в пределах города 12 марта, подтвердили загрязнение морской воды. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа,

В сообщении говорится, что государственные инспекторы зафиксировали пятна желтого и желто-серого оттенков с характерным запахом подсолнечного масла.

"Специалисты инспекции отобрали пробы морской воды для анализа. По результатам исследований установлено содержание жиров и масел на уровне 49,8 мг/дм³, что подтверждает факт загрязнения", — говорится в заявлении.

Відео дня

На двух пляжах Одессы море изменило цвет

Также экологи уже предварительно установили возможную связь с событиями 20 декабря 2025 года.

"В результате вражеской атаки на объекты портовой инфраструктуры произошло попадание значительных объемов подсолнечного масла в Аджалыкский лиман. Дальнейшее распространение вещества могло охватить часть акватории Черного моря", — говорится в сообщении.

В инспекции рассказали, что приняли необходимые меры реагирования, в частности, сообщили соответствующие службы для организации работ по ликвидации последствий загрязнения. Сейчас продолжается мониторинг состояния морской воды.

