Екологи б'ють на сполох: в Одесі море пожовкло та дивно пахне, що сталося (фото)

Забруднення в Чорне море могло поширитися з Аджаликського лиману. Екологи припускають, що це сталося після атаки Росії 20 грудня 2025 року. Тоді у водойму потрапило багато соняшникової олії.

В Одесі на пляжах "Отрада" та "Ланжерон" море пожовтіло та почало дивно пахнути. Екологи пов'язують цей інцидент з наслідки атаки Росії на портову інфраструктуру у грудні 2025 року. Відповідні дослідження, що були проведені під час обстеження акваторії та узбережжя Чорного моря в межах міста 12 березня, підвердили забруднення морської води. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу,

У повідомленні йдеться, що державні інспектори зафіксували плями жовтого та жовто-сірого відтінків з характерним запахом соняшникової олії.

"Фахівці інспекції відібрали проби морської води для аналізу. За результатами досліджень встановлено вміст жирів і масел на рівні 49,8 мг/дм³, що підтверджує факт забруднення", — йдеться у заяві.

На двох пляжах Одеси море змінило колір Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Також екологи вже попередньо встановили можливий зв'язок із подіями 20 грудня 2025 року.

"Внаслідок ворожої атаки на об’єкти портової інфраструктури відбулося потрапляння значних обсягів соняшникової олії до Аджалицького лиману. Подальше розповсюдження речовини могло охопити частину акваторії Чорного моря", — йдеться у повідомленні.

В інспекції розповіли, що вжили необхідних заходів реагування, зокрема, повідомили відповідні служби для організації робіт з ліквідації наслідків забруднення. Наразі триває моніторинг стану морської води.

Нагадаємо, що Фокус писав про те, що "Нафтогаз" проводить переговори з румунською компанією OMV Petrom щодо можливого партнерства у розробці газового родовища на шельфі Чорного моря. Мова йде про перспективний проєкт, який може стати одним із важливих елементів майбутнього видобутку природного газу в регіоні.

Тако Фокус писав, що в Одеській області Чорне море руйнує систему тетраподів, встановлених на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" для захисту від висадки російського десанту. Кілька нових сильних штормів можуть повністю знищити ці інженерні конструкції.