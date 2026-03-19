Курсант сфотографировался возле тела погибшей 14-летней: университет начал расследование

В середине февраля в Днепре исчезла 14-летняя девушка. Через три дня ее тело нашли в заброшенном кафе Nautilus ("Маяк") неподалеку от парка Шевченко.

В то же время тело нашли курсанты из правоохранительного университета, один из которых решил сфотографироваться с телом погибшей. Об этом сообщил канал "Днепр Оперативный".

В то же время в Днепровском государственном университете внутренних дел сообщили, что по факту распространения информации началось служебное расследование.

Что известно об исчезновении Анастасии Сытниковой

Девушка исчезла в середине февраля. Она исчезла 17 февраля: через три дня ее нашли в заброшенном кафе. После этого, 4 марта, в нем произошел пожар.

"По словам знакомых семьи погибшей девушки, ее тело не показывали родственникам почти две недели. По состоянию на сейчас результаты расследования, как и причины смерти Анастасии — неизвестны. На месте не нашли ни мобильный телефон подростка, ни личных вещей. В сети девушка была последний раз 17.02.2026 в 21:06.", — сообщают в сети.

Відео дня

К поиску девушки были привлечены курсанты Днепровского государственного университета внутренних дел.

"Вообще привлекать курсантов для поисков пропавших людей — нормальная практика. Но то что на фото — выходит за пределы здравого смысла", — возмутились в заметке.

Фото курсанта с телом погибшей

В университете отметили, что причастные к фото лица уже были установлены. Сейчас продолжается служебное расследование с целью полного установления обстоятельств происшествия и предоставления правовой оценки действиям всех причастных лиц.

