Курсант сфотографувався біля тіла загиблої 14-річної: університет розпочав розслідування

У середині лютого у Дніпрі зникла 14-річна дівчина. За три дні її тіло знайшли у покинутому кафе Nautilus ("Маяк") неподалік від парка Шевченка.

Водночас тіло знайшли курсанти з правоохоронного університету, один з яких вирішив сфотографуватися з тілом загиблої. Про це повідомив канал "Дніпро Оперативний".

Водночас в Дніпровському державному університеті внутрішніх справ повідомили, що за фактом поширення інформації розпочалося службове розслідування.

Що відомо про зникнення Анастасії Ситнікової

Дівчина зникла в середині лютого. Вона зникла 17 лютого: за три дні її знайшли у покинутому кафе. Після цього, 4 березня, у ньому сталася пожежа.

"За словами знайомих родини загиблої дівчини, її тіло не показували родичам майже два тижні. Станом на зараз результати розслідування, як і причини смерті Анастасії — невідомі. На місці не знайшли а ні мобільний телефон підлітка, а ні особистих речей. У мережі дівчина була останній раз 17.02.2026 о 21:06.", — повідомляють у мережі.

До пошуку дівчини було залучено курсантів Дніпровського державного університету внутрішніх справ.

"Взагалі залучати курсантів для пошуків зниклих людей — нормальна практика. Але те що на фото — виходить за межі здорового глузду", — обурилися в дописі.

Фото курсанта з тілом загиблої Фото: Дніпро оперативний

В університеті наголосили, що причетних до фото осіб вже було встановлено. Наразі триває службове розслідування з метою повного встановлення обставин події та надання правової оцінки діям усіх причетних осіб.

