"Установят местонахождение 1 млн мужчин": в Раде готовят изменения процессов мобилизации

В Украине готовятся изменения в процесс мобилизации. Они могут коснуться как военнообязанных, так и тех, кто имеет бронирование. В парламенте обсуждают новые механизмы контроля, учета мобилизационного ресурса.

В отдельных Telegram-каналах 19 марта появилась информация о том, что во властных структурах обсуждают конкретные изменения в мобилизационный процесс, сообщили в ТСН.ua со ссылкой на источники в Верховной Раде. Речь идет, в частности, о возможных нововведениях для лиц с бронированием, а также тех, кто совершил самовольное оставление части (СЗЧ).

"По СЗЧ: обсуждаются и могут быть введены более жесткие механизмы. Кроме того, в открытых источниках сообщается о примерно 1 миллионе мужчин, которые вовремя не обновили свои данные. По отношению к ним запланированы новые меры. Будет установлено их местонахождение, они могут быть в фокусе №1. Министерством обороны будут предлагаться более четкие механизмы, которые будут способствовать улучшению мобилизации. В этом, вероятно, не последнюю роль сыграет идентификационный код", — сообщил источник в парламенте.

Відео дня

По словам собеседника, также может быть проведен анализ реальной потребности оборонной отрасли в работниках, которые сейчас имеют бронирование. Если окажется, что отдельные сферы деятельности не требуют такого количества забронированных, их численность могут сократить. Также усилят контроль за случаями злоупотреблений, когда бронирование получается формально.

"Например, когда человек устраивается на предприятие, получает бронирование, через неделю увольняется, а бронирование у него остается. Есть намерения ввести более четкий механизм контроля, определить, насколько определенное бронирование является эффективным", — отметил источник.

Напомним, что в Киеве ранее появлялись сообщения об усилении мобилизационных мероприятий и увеличении количества проверок документов. В то же время в городском ТЦК официально заявили, что никаких изменений не происходит, а мобилизация продолжается в обычном режиме без усиления или новых правил.

Ранее мы также информировали, что в Украине обсуждается реформа ТЦК. Она должна изменить подходы к мобилизации и уменьшить конфликтные ситуации. В частности, речь идет об отказе от жестких методов и переходе к более системному и прозрачному механизму взаимодействия с военнообязанными.