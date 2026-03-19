"Встановлять місцезнаходження 1 млн чоловіків": в Раді готують зміни до процесів мобілізації, — ЗМІ

В Україні готуються зміни до процесу мобілізації. Вони можуть торкнутися як військовозобов’язаних, так і тих, хто має бронювання. В парламенті обговорюють нові механізми контролю, обліку мобілізаційного ресурсу.

В окремих Telegram-каналах 19 березня з’явилася інформація про те, що у владних структурах обговорюють конкретні зміни до мобілізаційного процесу, повідомили в ТСН.ua з посиланням на джерела у Верховній Раді. Йдеться, зокрема, про можливі нововведення для осіб із бронюванням, а також тих, хто вчинив самовільне залишення частини (СЗЧ).

"Щодо СЗЧ: обговорюються та можуть бути запроваджені більш жорсткі механізми. Крім того, у відкритих джерелах повідомляється про приблизно 1 мільйон чоловіків, які вчасно не оновили свої дані. По відношенню до них заплановані нові заходи. Буде встановлено їхнє місцезнаходження, вони можуть бути в фокусі №1. Міністерством оборони будуть пропонуватися більш чіткі механізми, які будуть сприяти покращенню мобілізації. В цьому, ймовірно, не останню роль зіграє ідентифікаційний код", — повідомило джерело у парламенті.

За словами співрозмовника, також може бути проведений аналіз реальної потреби оборонної галузі у працівниках, які наразі мають бронювання. Якщо виявиться, що окремі сфери діяльності не потребують такої кількості заброньованих, їхню чисельність можуть скоротити. Також посилять контроль за випадками зловживань, коли бронювання отримується формально.

"Наприклад, коли людина влаштовується на підприємство, отримує бронювання, за тиждень звільняється, а бронювання у неї залишається. Є наміри запровадити більш чіткий механізм контролю, визначити, наскільки певне бронювання є ефективним", — зазначило джерело.

Нагадаємо, що у Києві раніше з’являлися повідомлення про посилення мобілізаційних заходів і збільшення кількості перевірок документів. Водночас у міському ТЦК офіційно заявили, що жодних змін не відбувається, а мобілізація триває у звичайному режимі без посилення чи нових правил.

Раніше ми також інформували, що в Україні обговорюється реформа ТЦК. Вона має змінити підходи до мобілізації та зменшити конфліктні ситуації. Зокрема, йдеться про відмову від жорстких методів і перехід до більш системного та прозорого механізму взаємодії з військовозобов’язаними.