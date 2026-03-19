Депутат из Днепропетровщины оскорбила детей с генетическими болезнями: новые подробности скандала

Недавно вокруг депутата Днепропетровского областного совета Елены Черковой разгорелся скандал после ее оскорбительного высказывания о детях с генетическими болезнями во время официального заседания. В частности, на этот инцидент отреагировали чиновники и правозащитники, а также сама депутат из-за волны возмущения публично извинилась.

Как сообщает "Суспільне Дніпро", резонансное заявление прозвучало во время онлайн-заседания бюджетной комиссии, на котором, среди прочего, рассматривался вопрос дальнейшего финансирования межобластного центра медицинской генетики и перинатальной диагностики в Кривом Роге. В ходе обсуждения Черкова допустила некорректную формулировку относительно детей с генетическими болезнями. Видео с соответствующим фрагментом заседания впоследствии распространили в социальных сетях.

Представители самого медицинского центра воздержались от публичных комментариев. Зато общественная организация "Орфанные заболевания Украины", которая длительное время занимается поддержкой пациентов с редкими болезнями, резко отреагировала на ситуацию. В своем заявлении активисты отметили недопустимость подобной риторики со стороны должностных лиц и призвали к ответственности и поддержке специализированного учреждения.

Відео дня

Глава организации Татьяна Кулеша подчеркнула, что подобные высказывания демонстрируют недостаток понимания проблем людей с генетическими заболеваниями.

"Для нас большое разочарование и раздражение, что люди, которые занимают такие высокие должности, вообще не знают, о чем говорят. Если госпожа-депутат непосредственно будет отстаивать интересы этого центра, тогда, возможно, это будет правильное поведение в отношении детей и взрослых. На сегодняшний день это один из ведущих центров Украины", — пояснила она.

Реакция на инцидент поступила и от руководства областного совета. Его председатель Николай Лукашук заявил, что инициирует рассмотрение действий депутата на профильной комиссии по этике. Еще он добавил, что пренебрежительные высказывания в отношении детей неприемлемы при любых обстоятельствах и унижают человеческое достоинство.

Свою позицию высказал и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что подобные заявления противоречат базовым правам человека и особенно недопустимы в публичной плоскости. Омбудсмен также сообщил о намерении инициировать соответствующее производство из-за признаков публичного унижения достоинства.

После огласки Елена Черкова обнародовала сообщение в Facebook, в котором признала некорректность своих слов. Она заявила, что осознает ответственность за сказанное, и извинилась перед родителями детей с генетическими заболеваниями, их семьями, медиками и всеми, кого могла обидеть.

Известно, что депутат ранее была избрана от партии ОПЗЖ, однако сейчас является беспартийной. Она входит в состав бюджетной комиссии облсовета и работает в коммунальном предприятии "Днепропетровское региональное инвестиционное агентство". По словам руководителя антикоррупционной организации Дениса Селина, в ее декларациях есть ряд обстоятельств, которые вызвали общественный интерес, в частности приобретение недвижимости по значительно заниженной стоимости несколько лет назад.

"Должны ли проверять председатель областного совета и руководитель коммунального учреждения человека на его добропорядочность перед приемом на работу? По моему мнению, да. Но если вспомнить, в какой год этот депутат работала в комиссии — в бюджетной комиссии, в коммунальном учреждении — и всем тогда было все в порядке", — рассказал журналистам Денис Селин.

В то же время, несмотря на общественный резонанс вокруг высказываний депутата, бюджетная комиссия в конце концов поддержала финансирование межобластного центра генетики и перинатальной диагностики. Это означает, что заведение продолжит работу и в дальнейшем.

Напомним, что при обсуждении вопроса дофинансирования центра имени Веропотвеляна депутат Елена Чиркова назвала детей с генетическими болезнями деб*лами и предложила заведению искать возможности самообеспечения.

Кроме того, Фокус писал, что Офис Генерального прокурора открыл уголовные производства против нардепа Марьяны Безуглой, в частности за госизмену, из-за возможного вреда обороноспособности Украины в условиях военного положения.