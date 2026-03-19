Депутатка з Дніпропетровщини образила дітей із генетичними хворобами: нові подробиці скандалу

Нещодавно навколо депутатки Дніпропетровської обласної ради Олени Черкової розгорівся скандал після її образливого висловлювання про дітей із генетичними хворобами під час офіційного засідання. Зокрема, на цей інцидент відреагували посадовці та правозахисники, а також сама депутатка через хвилю обуречння публічно вибачилася.

Як повідомляє "Суспільне Дніпро", резонансна заява пролунала під час онлайн-засідання бюджетної комісії, на якому, серед іншого, розглядали питання подальшого фінансування міжобласного центру медичної генетики та перинатальної діагностики у Кривому Розі. У ході обговорення Черкова допустила некоректне формулювання щодо дітей із генетичними хворобами. Відео з відповідним фрагментом засідання згодом поширили у соціальних мережах.

Представники самого медичного центру утрималися від публічних коментарів. Натомість громадська організація "Орфанні захворювання України", яка тривалий час займається підтримкою пацієнтів із рідкісними хворобами, різко відреагувала на ситуацію. У своїй заяві активісти наголосили на неприпустимості подібної риторики з боку посадових осіб та закликали до відповідальності і підтримки спеціалізованого закладу.

Голова організації Тетяна Кулеша підкреслила, що подібні висловлювання демонструють брак розуміння проблем людей із генетичними захворюваннями.

"Для нас велике розчарування та роздратування, що люди, які займають такі високі посади, взагалі не знають, про що говорять. Якщо пані-депутат безпосередньо буде відстоювати інтереси цього центру, тоді, можливо, це буде правильна поведінка щодо дітей і дорослих. На сьогоднішній день це один із провідних центрів України", — пояснила вона.

Реакція на інцидент надійшла й від керівництва обласної ради. Її голова Микола Лукашук заявив, що ініціює розгляд дій депутатки на профільній комісії з етики. Ще він додав, що зневажливі висловлювання щодо дітей є неприйнятними за будь-яких обставин і принижують людську гідність.

Свою позицію висловив і Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що подібні заяви суперечать базовим правам людини та є особливо неприпустимими у публічній площині. Омбудсмен також повідомив про намір ініціювати відповідне провадження через ознаки публічного приниження гідності.

Після розголосу Олена Черкова оприлюднила допис у Facebook, у якому визнала некоректність своїх слів. Вона заявила, що усвідомлює відповідальність за сказане, і перепросила у батьків дітей із генетичними захворюваннями, їхніх родин, медиків та всіх, кого могла образити.

Відомо, що депутатка раніше була обрана від партії ОПЗЖ, однак нині є безпартійною. Вона входить до складу бюджетної комісії облради та працює у комунальному підприємстві "Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство". За словами керівника антикорупційної організації Дениса Селіна, у її деклараціях є низка обставин, які викликали суспільний інтерес, зокрема придбання нерухомості за значно заниженою вартістю кілька років тому.

"Чи мають перевіряти голова обласної ради та керівник комунального закладу людину на її добропорядність перед прийомом на роботу? На мою думку, так. Але якщо згадати, у який рік ця депутатка працювала в комісії — у бюджетній комісії, у комунальному закладі — і всім тоді було все гаразд", — розповів журналістам Денис Селін.

Водночас, попри суспільний резонанс довкола висловлювань депутатки, бюджетна комісія зрештою підтримала фінансування міжобласного центру генетики та перинатальної діагностики. Це означає, що заклад продовжить роботу і надалі.

Нагадаємо, що під обговорення питання дофінансування центру імені Веропотвеляна депутатка Олена Чиркова назвала дітей із генетичними хворобами деб*лами та запропонувала закладу шукати можливості самозабезпечення.

Крім того, Фокус писав, що Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальні провадження проти нардепки Мар’яни Безуглої, зокрема за держзраду, через можливий шкоду обороноздатності України в умовах воєнного стану.